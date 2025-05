Samsung Galaxy Watch v roce 2025: Na které modely se můžeme těšit?

V loňském roce jsme se spolu se Samsung Galaxy Watch7 poprvé dočkali i skutečně vlajkového modelu Ultra, který se postavil vrcholným hodinkám od Applu. Na internetu se už nějakou dobu zpátky objevily první náznaky toho, co od jihokorejského kolosu můžeme na poli nositelné elektroniky očekávat letos. Teď se k tomu navíc přidávají další zajímavé informace. Pojďme si je tedy společně rozebrat.

Sestava po vzoru Galaxy Watch6?

Díky dřívějším poznatkům získaných na základě dat z certifikačních databází se na internetu v minulosti objevila dohromady čtyři modelová označení, která údajně náleží základním Galaxy Watch8. Pravděpodobně přísluší různým velikostem Bluetooth a LTE variant spíše než zcela různým produktům.

Pod čím by se ale měl skrývat zcela odlišný kus hardwaru, je nově odhalené modelové označení SM-L505U. Upozornil na něj server XpertPick, který jej objevil v databázi Bluetooth SIG. Podle ní se jedná o Galaxy Watch8 Classic.

Samsung Galaxy Watch6

Je tedy velmi pravděpodobné, že běžná řada hodinek Galaxy Watch letos vyjde v sestavě inspirované předminulou generací. Tehdy jsme se také dočkali základního modelu (Galaxy Watch6) a dražší verze Classic.

Překvapivý debut nových Galaxy Watch Ultra

Mnozí byli přesvědčeni, že Samsung letos nové Galaxy Watch Ultra spíše nevydá. Povětšinou si pokládali otázku, co by se reálně dalo vylepšit, aby mělo smysl uvádět nástupce vlajkového modelu už tento rok. Odpověď ale patrně přináší řecký server TechManiacs.

Pakliže se jeho čerstvá zpráva ukáže jako pravdivá, mohly by Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dorazit s podobným designem, ale vítanými vylepšeními v podobě vyšší kapacity úložiště a nového grafického rozhraní. To by mělo více připomínat mobilní nadstavbu One UI 7, která se aktuálně rozšiřuje na jednotlivé smartphony Galaxy.

Samsung Galaxy Watch Ultra

V případě telefonů představuje One UI 7 poměrně výrazný skok kupředu. Kdyby Samsung s tímto trendem pokračoval také u chytrých hodinek, kde je s ohledem na software neustále co zlepšovat, možná by Galaxy Watch Ultra 2 skutečně mohly být vcelku atraktivní. Navíc by podle TechManiacs neměly zdražit oproti předchůdci (jehož cena naopak po uvedení nového modelu klesne o několik tisíc korun).

Závěr: Tři modely, specifikace zatím neznámé

Samsung by tedy v letošním roce mohl přijít se třemi modely chytrých hodinek, a to:

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Zda se spekulace ze současnosti potvrdí, ukáže teprve čas. Momentálně bohužel nemáme bližší detaily týkající se specifikací, a tak si můžeme pouze domýšlet, čím se letos Samsung pokusí zaujmout.

Plánujete letos zainvestovat do chytrých hodinek od Samsungu?

Zdroje: XpertPick, TechManiacs