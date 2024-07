Chytré hodinky Galaxy Watch mají speciální bezdrátové nabíjení

Nefungují s běžnými Qi nabíječkami, ale bylo možné je nabíjet přímo z mobilu

Galaxy Watch 7 / Ultra o tuto unikátní možnost přišly

Nově představené chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 7 (SM-L300NZEAEUE) a Galaxy Watch Ultra (SM-L705FDAAEUE) jsou nabité moderními technologiemi a běžného zákazníka ani nenapadne, že by mohla chybět funkce, kterou měly všechny předchozí modely. Ale je to tak. Doteď jste s sebou nepotřebovali nosit nabíječku, protože hodinky bylo možné nabíjet pomocí reverzního bezdrátového napájení. S tím je ale konec, Galaxy Watch 7 tuto funkci nepodporují.

Osobně mám jako hlavní zařízení všechno od Samsungu. Kromě výhod spojených s jednotným ekosystémem využívám mimo jiné i funkci reverzního bezdrátového nabíjení. Hodí se to při cestách do zahraničí, kdy zvláště při cestě letadlem nemáte místa v zavazadlech nazbyt. Na pokoji zapojím do zásuvky adaptér, na něj připojím powerbanku s funkcí bezdrátového nabíjení a na ni položím sluchátka. Zároveň do powerbanky zapojím telefon, otočený displejem dolů, zapnu reverzní bezdrátové nabíjení a na mobil položím hodinky. Ráno mám všechno nabité: powerbanku, telefon, sluchátka i hodinky. Stačí mi k tomu jeden adaptér a dva kabely.

Samsung Galaxy Watch 7 UltraSamsung ale u Galaxy Watch 7 / Ultra provedl významné změny v použitých senzorech, což si vyžádalo změnu tvaru zadní strany hodinek. Na jednu stranu Samsung uvádí, že díky tomu je možné provádět spolehlivější měření během delších nebo specializovaných cvičení, na druhou stranu ale došlo ke zvětšení vzdálenosti mezi interní cívkou bezdrátového nabíjení hodinek a bezdrátovou nabíječkou.

Co to znamená v praxi? Funkce reverzního bezdrátového nabíjení není podporována vůbec. Pokud se hodinky Galaxy Watch 7 / Ultra pokusíte takto nabíjet, nebude to fungovat vůbec. V případě, že jste si jako já nakoupili další originální nabíječku pro předchozí model, ta fungovat bude, ale bude nabíjet pomaleji, než jste zvyklí. Pro nabíjení plnou rychlostí holt musíte použít nabíječku určenou přímo pro Galaxy Watch 7 / Ultra, konkrétně model EP-OL300.

Bude vám chybět reverzní bezdrátové nabíjení u Galaxy Watch 7?

Zdroj: Samsung