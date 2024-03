Galaxy Watch 7 přinesou samá milá překvapení

Samsung tak jako každý rok chystá na léto novou generaci chytrých hodinek

Aktuální Galaxy Watch 6 nepřekonávají ve všech ohledech předloňský model

Očekávané Galaxy Watch 7 by měly být opět nekompromisní

Je to už skoro rok, co Samsung vydal zatím poslední generaci svých chytrých hodinek. Galaxy Watch 6 představil 26. července 2023 na akci Unpacked v Jižní Koreji​. Přestože se jedná o poměrně dobře přijímaný model, mnozí majitelé předchozích Galaxy Watch 5 Pro váhali s přechodem především kvůli významně nižší výdrži.

3 oříšky pro Popelku

Jak jsme už psali, letos by měly vyjít hodinky Galaxy Watch 7, a to hned ve třech verzích: Classic, Pro a nová, zatím neznámá verze. Spekuluje se, že by vyšla verze s hranatým tvarem těla. Bylo by to poprvé, kdy by vyšly hned 3 varianty.

Jaký čipset použije řada Galaxy Watch 7?

Co je hodně důležité, nový čip Exynos W940, který by měl být použit v řadě Galaxy Watch 7, bude o 50 % energeticky účinnější než Exynos W930 použitý v Galaxy Watch 6. Chystaný čip Exynos pro nositelnou elektroniku bude navíc o 30 % rychlejší než předchozí model.

Již dříve se objevily zprávy, že Exynos W940 bude prvním čipem od Samsungu, který bude používat 3nm proces Samsung Foundry. Pokud je to skutečně pravda, pak by tvrzení, že jsou o 50 % energeticky účinnější a o 30 % rychlejší, skutečně možné. Tuto informaci byste však měli brát s rezervou, protože zdroj @TheGalox_ se v minulosti několikrát mýlil.

Úložiště

Současná generace má úložiště 16 GB, u Galaxy Watch 7 by se mělo zdvojnásobit na 32 GB. To umožní uložit více dat, jako například mapové podklady nebo písničky pro offline poslech, ale i pro komplexnější aplikace a ciferníky.

Změna označení

Samsung také mění celé schéma čísel modelů s Galaxy Watch 7. První varianta má dvě modelová čísla: SM-L300 a SM-L305. Čísla modelů další varianty jsou SM-L310 a SM-L315, zatímco nejvyšší varianta Galaxy Watch 7 přichází s čísly modelů SM-L700 a SM-L705. Čísla modelů končící číslem 5 mohou být čísla s mobilním připojením a eSIM.

Těšíte se na nové Galaxy Watch 7?

Zdroj: Sammobile