Samsung údajně připravuje nový čipset pro hodinky řady Galaxy Watch7

Exynos W940 má být postaven na 3nm architektuře

Ta má zlepšit výkon i výdrž baterie

Podle nejnovějších informací Samsung pracuje na novém 3nm čipu, který má tikat v nadcházející generaci chytrých hodinek Galaxy Watch 7. Ten bude pochopitelně výkonnější, ale díky použité architektuře nabídne také lepší energetickou efektivitu, takže bychom se mohli (mimo jiné) dočkat vylepšené výdrže baterie.

Bylo by na rozhodně načase, aby jihokorejská firma konečně upgradovala čipset ve svých hodinkách. Exynos W920 totiž tiká u řady Galaxy Watch4 a Galaxy Watch5, mírně vylepšený (ačkoliv stále 5nm) čip Exynos W930 se pak ukázal společně s hodinkami Galaxy Watch6.

V chystané řadě Galaxy Watch7 má tikat Exynos W940, který má být postaven na novém 3nm procesu. Zpráva korejských médií Biz Daily hovoří také o faktu, že čip zabere v hodinkách méně místa, takže by se do hodinek dala nacpat větší baterie. Dalo by se předpokládat, že novou řadu hodinek uvede jihokorejská firma opět v létě, dřívější představení není na pořadu dne. V tuto chvíli se Samsung soustředí především na uvedení řady Galaxy S24.

Uvítali byste lepší výdrž u hodinek Galaxy Watch?

