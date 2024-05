Výkon i výdrž jako z pohádky? Pýchu Samsung Galaxy Watch 7 potvrzuje další zdroj

Samsung Galaxy Watch 7 zřejmě dorazí v letošním červenci

Už v minulosti se spekulovalo, že nabídnou o poznání lepší procesor

3nm čipset nyní potvrzuje další zdroj, prý nese označení Exynos W1000

Není žádným tajemstvím, že Samsung už intenzivně pracuje na nové generaci chytrých hodinek. Galaxy Watch 7 by letos mohly přijít ve znamení mnoha důležitých změn. Dle dřívějších spekulací a úniků se v prvé řadě máme dočkat hned tří různých modelů – Classic, Pro a Ultra s hranatou obrazovkou – které prý nabídnou bezkonkurenčně přesné měření životních funkcí. Chvályhodných novinek má být ale víc a jednu z nich nyní potvrzuje další zdroj.

V minulosti se na sociálních sítích diskutovalo o tom, že by Samsung mohl letošní Galaxy Watch vybavit průlomovým čipsetem. Postaven by byl na 3m výrobní technologii, v důsledku čehož by nabídnul nejen vyšší hrubý výkon (prý o 30 %), ale také o poznání lepší energetickou efektivitu (údajně až o 50 %). Současná řada Galaxy Watch spoléhá na 5nm Exynos W930.

Samsung Galaxy Watch 6

Nejenže se tak rapidně prodlouží výdrž baterie, ale zážitek z používání hodinek bude celkově lepší díky větší plynulosti systému i jednotlivých aplikací. A to nemluvě o Wear OS 5, který má oba tyhle aspekty pozvednout na ještě vyšší úroveň.

Jak před několika dny uvedl server The Korea Economic Daily s odvoláním na dobře informované zdroje, nový čipset prý ponese označení Exynos W1000 (zřejmě tedy nepůjde o Exynos W940). První 3nm čip pro chytré hodinky jako srdce příštích Galaxy Watch už tedy nezní jako takové sci-fi.

Co od Samsung Galaxy Watch 7 očekáváte vy?

Zdroje: The Korea Economic Daily, GSMArena