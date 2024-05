Nositelná zařízení umí běžně detekovat tep a okysličení krve

Ty lepší umí i EKG, ale je třeba se do měření aktivně zapojit

Samsung přišel s technologií, jak měřit EKG nepřetržitě pomocí běžného senzoru

Společnost Samsung vyvinula způsob, jak převést pravidelné hodnoty srdečního tepu na hodnoty EKG. To by umožnilo nepřetržité a automatické sledování. Vyplývá to z patentové přihlášky, kterou Samsung podal vloni.

Zatímco současná zařízení, jako jsou Galaxy Watch 6, umožňují pouze manuální měření elektrokardiogramu (EKG). Měření dokáže detekovat nepravidelný srdeční rytmus a identifikovat život ohrožující stavy, jako je fibrilace síní (AFib). Vyžaduje to ale aktivitu uživatele, který musí držet prst na k tomu určeném kontaktu. Toto měření navíc není doporučené pro těhotné ženy a vyloženě kontraindikované pro osoby s kardiostimulátorem. Podobné funkce byly k vidění u Fitbitu. Tam bylo možné nepřetržitě skenovat podezření na fibrilaci síní pomocí senzoru PPG a vyzvat uživatele k provedení EKG. Stejně tak Apple má podobnou funkci, ale omezuje její použití na lidi, kterým byla diagnostikována fibrilace síní.

Jak nové měření EKG funguje

Samsung dokáže převést měření ze senzoru PPG na signál EKG pomocí dynamického modelu. Zjednodušeně existuje soubor dat, který popisuje korelaci mezi daty ze senzoru tepu a daty z měření EKG při fibrilaci srdečních síní. Samsung říká, že ačkoli korelace existuje, není měření přesné, aby ho šlo využít napřímo. Do hry vstupuje umělá inteligence, která dokáže tuto nepřesnost překlenout.

Zatímco senzory PPG se v současné době používají k měření tepu, saturace krve kyslíkem a dalších podobných metrik, přidání prostředků pro přesnou simulaci měření EKG by znamenalo, že „klinické diagnózy srdečních onemocnění a anomálií lze provádět v reálném čase“. Zdá se, že Samsung je s touto technologií poměrně daleko, protože v patentu kvalifikoval přesnost a účinnost svého algoritmu. Zda bude zaveden do řady Galaxy Watch (bude fungovat i na dalších nositelných zařízeních, která v současné době dokážou detekovat signály PPG – např. nadcházející Galaxy Ring) v budoucí generaci, se teprve uvidí. I kdyby byla technologie použita ve formě výzvy pro provedení přesnějšího měření senzorem EKG, byl by to velký krok vpřed.

Protože se jedná o medicínské použití, bude Samsung potřebovat schválení v každé zemi, kde bude chtít tuto technologii použít. Uvidíme tedy, jestli a kdy se dočkáme i u nás.

