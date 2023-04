Na dvojici Samsung tabletů míří One UI 5.1. Už ho máte?

Společnost Samsung rozšiřuje své One UI 5.1 na nové telefony a tablety téměř každý týden a většina z novějšího portfolia je už pokrytá. Nyní se nová nadstavba šíří také na tabletech Samsung Galaxy Tab A8 10,5 a Samsung Galaxy Tab S7 FE.

V případě Galaxy Tab S7 FE jde o globální verzi s označením SM-T736B. Jde tedy o 5G verzi, avšak ta s Wi-Fi by měla co nevidět následovat. Aktualizace se označuje jako T736BXXU2CWC5 a kromě novinek obsahuje také únorové bezpečnostní záplaty. Levnější Galaxy Tab A8 10,5 se dočkal aktualizace v Jižní Koreji, ale brzy by měla zamířit i do Evropy. Označuje se jako X200XXU2CWC1 a nabízí lednové bezpečnostní záplaty.

Pokud jeden z výše uvedených tabletů máte, zkuste zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru, zda ji máte k dispozici.

Už jste dostali aktualizaci na One UI 5.1?

Zdroj: GSMArena