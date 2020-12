Poutavé video odhaluje koncept futuristického Samsung Galaxy “Scroll”

Už nějakou dobu kolují éterem zvěsti, že se jihokorejský Samsung chystá na masivní výrobu a prodej telefonu s rolovacím displejem. Skloňováno je také konkrétní jméno a sice Galaxy Scroll. Měli jsme možnost vidět už několik patentových výkresů a odhadů, jak by měl tento mobil vypadat a co by měl umět. Oficiální informace neexistují skoro žádné, ale s telefonem, který odpovídá popisu, byl zahlédnut jeden z představitelů firmy. Autoři různých fanouškovských konceptů samozřejmě nelenili a pustili se do kreslení podoby, v jaké by se telefon mobil objevit. K potenciálnímu Samsung Galaxy Scroll vzniklo dokonce i koncept video. Stojí za ním redakce LetsGoDigital, která je těmito počiny známá.

Samsung Galaxy Note Rollable Smartphone introduction

Počítačově vygenerovaná prezentace vyobrazuje telefon podle dosavadních útržků informací. Za pozornost určitě stojí primární lákadlo celého projektu – rolovací displej. V této podobě by nešlo o nic extra překvapivého, rolovací mobily s touto konstrukcí už mají minimálně na papíře i další výrobci. Oppo už dokonce ukázalo i finální produkt jménem X 2021. Neoficiální koncept video představující Samsung Galaxy Scroll ovšem ukazuje na další zajímavost pocházející ze samotné Galaxy rodiny. Rolovací mobil od Samsungu by údajně mohl být vybaven dotykovým perem S Pen. V konstelaci, kdy se mluví o ukončení série Note, by to dávalo perfektní smysl. Nahradí řadu Note futurističtější série Scroll?

