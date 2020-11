Přechod na další stupeň se blíží: OPPO ukázalo rolovací telefon X 2021

Kam evolučně dál po ohebných displejích? Asi se shodneme na tom, že logickými následníky jsou displeje rolovací. Buď ve formě samostatného “plátku”, nebo obepnuté kolem kloubu telefonu. K oběma těmto variantám už jsme viděli celkem dost konceptů a propagačních materiálů, ale reálný přístroj nikde. Teď se zdá, že vody konečně rozčeří společnost OPPO, která představila telefon s rolovacím displejem X 2021. V rámci online konference OPPO INNO DAY 2021 firma udělala něco, na co jsme čekali – ukázala reálné záběry takto vybaveného přístroje, který se dostal z výkresů až k realizaci.

Hands-on Tour | OPPO INNO DAY 2020

Momentálně jde o ukázkový prototyp, ale už se začíná šuškat o tom, že by mohl tento mobil skutečně vyrazit i na trh. To by samozřejmě ještě nějakou dobu trvalo a taky můžeme počítat s astronomickou cenou. Někdo tuto bariéru ale dřív nebo později prorazit musí. Konstrukčně telefon vychází z těch jednodušších principů. Na jedné z delších stran mobilu se nachází válcovité zakončení, kolem kterého se rolovací displej obtáčí a roztahuje tím šířku mobilu.

Z nenápadně vypadajícího smartphonu se tak během chviličky stane tablet. Velikostně podobný třeba Samsung Galaxy Z Fold. Designově velmi povedený je spoj na zadní straně. Linie je vedena šikmo a nikoli rovnoběžně s hranami telefonu. Z videí je také vidět, že revoluční telefon bude mít tři fotoaparáty. Kromě tohoto mobilu představila čínská firma například i nové VR brýle.

Kolik by asi mohl OPPO X 2021 s rolovacím displejem stát?

Zdroj: OPPO