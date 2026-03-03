Samsung Galaxy S27 Ultra prý čeká super vylepšení foťáku. Má dostat větší senzor s technologií LOFIC Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně vyvíjí nový 200Mpx senzor ISOCELL HPA s velikostí téměř 1 palec Novinka má přinést technologii LOFIC pro výrazně lepší dynamický rozsah Senzor by mohl debutovat v roce 2027, potenciálně v Galaxy S27 Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Ještě ani nezačal oficiální prodej řady Galaxy S26 a už se objevují spekulace o příští generaci. Tentokrát by však nemělo jít o pouhé kosmetické úpravy – leaker Digital Chat Station tvrdí, že Samsung konečně chystá významný upgrade fotoaparátu, na který fanoušci čekají roky. Konečně větší senzor? Samsung pod tlakem konkurence Konečně větší senzor? Podle informací zveřejněných na čínské sociální síti Weibo pracuje Samsung na senzoru s označením ISOCELL HPA. Ten by měl nabídnout rozlišení 200 Mpx při velikosti 1/1,12 palce, což je výrazný skok oproti současnému 1/1,3palcovému senzoru HP2, který Samsung používá již od Galaxy S23 Ultra. Novinka má rovněž podporovat technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), která zlepšuje dynamický rozsah přímo na hardwarové úrovni. Do diskuze se zapojil i další známý leaker Ice Universe, který situaci mírně komplikuje. Podle něj má Galaxy S27 Ultra využít upravenou variantu senzoru s označením HP6, která si zachová menší rozměr 1/1,3 palce, ale díky optimalizacím má nabídnout srovnatelný výkon. Samsung pod tlakem konkurence Spekulace o upgradu fotoaparátu přicházejí v době, kdy Samsung v této oblasti znatelně zaostává. Vlajková řada Galaxy S používá prakticky totožné senzory již čtyři roky, zatímco konkurence nezahálí – čerstvě představené Xiaomi 17 Ultra technologii LOFIC již využívá a podobný krok údajně chystá i Apple u letošních iPhonů. Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 nabídnou lepší výdrž. V tomhle však udělaly krok zpět Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Je nicméně nutné zdůraznit, že jde o velmi rané spekulace. Samsung má do představení Galaxy S27 ještě zhruba rok a situace se může výrazně změnit – ostatně značná část loňských úniků o řadě S26 se nakonec nenaplnila. Myslíte, že Samsung konečně upgraduje fotoaparát, nebo půjde opět jen o software? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Gizmochina, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotoaparáty Samsung Samsung Galaxy S27 Ultra senzor spekulace Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025