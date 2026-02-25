Samsung právě ukázal řadu Galaxy S26! Podívejte se na nálož novinek a české ceny Hlavní stránka Zprávičky Samsung nyní představil mobily Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra spolu se sluchátky Galaxy Buds4 Ultra model dostal 60W nabíjení, lepší fotoaparáty a unikátní Privacy Display proti koukání přes rameno Základní Galaxy S26 startuje v Česku na 23 999 Kč, Ultra na 35 699 Kč – předobjednávky běží do 10. března Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 19:00 Žádné komentáře 0 Měsíce spekulací, stovky úniků a desítky protichůdných informací – to vše dnes Samsung smetl ze stolu jedním tahem. Na akci Galaxy Unpacked v San Franciscu jihokorejský gigant oficiálně odhalil vlajkovou řadu smartphonů Galaxy S26. Sestava je nakonec tradiční: Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Žádný Pro, žádný Edge. Společně s telefony dorazila také nová generace sluchátek Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Obsah článku Kde, kdy a za kolik? Galaxy S26 a S26+: mírná evoluce Displeje a výkon: Exynos se vrací Baterie a nabíjení: malý krok vpřed Fotoaparáty S26 a S26+: copy-paste z loňska Galaxy S26 Ultra: tady se Samsung opravdu snažil Fotoaparáty Ultra: jasnější, ale ne zásadně jiné 60W nabíjení a 5 000 mAh: Ultra konečně přidává Privacy Display: displej, na který nikdo nekouká Software: One UI 8.5 a tři AI asistenti v jednom telefonu Galaxy Buds4 a Buds4 Pro: nová sluchátka s Hi-Fi ambicemi České ceny a dostupnost Specifikace v přehledu Kde, kdy a za kolik? Ještě předtím, než se podíváme na samotné telefony, si pojďme rovnou projít ceny (v tabulce) a bonusy, které nám letos jihokorejský kolos nabídne. Model Úložiště / RAM Doporučená cena Galaxy S26 Ultra 256 GB / 12 GB RAM 35 699 Kč 512 GB / 12 GB RAM 40 599 Kč 1 TB / 16 GB RAM 47 999 Kč Galaxy S26+ 256 GB / 12 GB RAM 30 699 Kč 512 GB / 12 GB RAM 35 699 Kč Galaxy S26 256 GB / 12 GB RAM 23 999 Kč 512 GB / 12 GB RAM 29 499 Kč Galaxy Buds4 – 4 399 Kč Galaxy Buds4 Pro – 6 199 Kč Samsung spouští předprodej už dnes, 25. února v 19:00. Zájemci budou mít možnost zařízení objednat až do 10. března do 23:59. Do běžné distribuce se novinka dostane 11. března 2026, kdy začne oficiální prodej. Stejně jako u předchozích generací připravil výrobce zvýhodněnou startovní nabídku. V rámci úvodní akce lze získat vyšší paměťovou variantu za cenu nižší konfigurace. Součástí kampaně je také možnost výkupu starého zařízení, čímž lze výslednou cenu ještě snížit. Zákazníci, kteří po nákupu zveřejní recenzi, mohou navíc získat bonusový dárek. Na výběr je například reproduktor Samsung Music Frame nebo tyčový vysavač Samsung Jet 65. Počet těchto odměn je však omezený, takže rozhodovat může rychlost objednávky. Dodatečné zvýhodnění je připraveno i pro studenty – držitelé karty ISIC mohou u vybraných prodejců uplatnit další slevu ve výši 7 %. Galaxy S26 a S26+: mírná evoluce Začněme u dvojice, která tradičně tvoří základ nabídky. Pokud jste čekali revoluci, můžete se posadit – Galaxy S26 a S26+ přinášejí spíše kosmetické změny, i když některé z nich rozhodně stojí za zmínku. Nejviditelnější novinkou je redesign zadní strany. Samsung se rozloučil s objektivy volně vystupujícími ze zad a nahradil je vertikálním fotomodulem, který sdružuje všechny tři snímače do jednoho ostrůvku. Vypadá to čistěji a prakticky by to mělo znamenat menší sběr prachu kolem čoček. Zbytek designu je víceméně pokračováním loňské filozofie – hranaté boky, hliníkový rámeček (Samsung mu říká Armor Aluminum), skleněná záda a odolnost IP68. Obě novinky sdílejí sadu čtyř barev: Cobalt Violet, Sky Blue, Black a White. Online exkluzivně pak Samsung nabídne odstíny Silver Shadow a Pink Gold na svém e-shopu. Displeje a výkon: Exynos se vrací Galaxy S26 přichází s 6,3″ Dynamic AMOLED 2X panelem s rozlišením FHD+ a dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Větší S26+ nabídne 6,7″ QHD+ displej se stejnou technologií. V obou případech jde o mírný nárůst úhlopříčky oproti loňsku. Samsung u nové generace přešel na panely typu M14 OLED – tedy stejné, jaké používají Apple a Google ve svých vlajkových lodích. Prakticky by to mělo znamenat vyšší jas a lepší energetickou efektivitu. A teď k tomu, co letos zamíchalo kartami. Zatímco loňské telefony Galaxy S25 napříč celou řadou poháněl Snapdragon 8 Elite, u řady S26 se Samsung vrátil k regionálnímu dělení procesorů. V Severní Americe, Číně a Japonsku poběží telefony na Snapdragonu 8 Elite Gen 5, zatímco v Evropě – a tedy i v Česku – dostaneme Exynos 2600 vyráběný 2nm procesem. Exynos tentokrát nemá vlastní modem, takže Samsung připojil Exynos Modem 5410. Je to důvod k obavám? Podle prvních benchmarků ne nutně. Exynos 2600 se v testech Geekbench i Basemark drží na úrovni Snapdragonu, v některých grafických testech ho dokonce mírně překonává. Nicméně praxe ukáže víc než syntetické testy – na verdikt si počkáme do recenze. Oba modely dostanou 12 GB RAM. S26 i S26+ startují na 256 GB, obě novinky nabídnou i 512GB verzi. Baterie a nabíjení: malý krok vpřed Základní Galaxy S26 dostal baterii 4 300 mAh, což je nárůst o 300 mAh oproti loňsku. S26+ zůstává na 4 900 mAh. V kontextu čínské konkurence, která do podobně velkých těl cpě klidně 5 500 i 6 000 mAh, to pořád není žádná hitparáda. Co se nabíjení týče, základní S26 podporuje Super Fast Charging a Fast Wireless Charging 2.0. S26+ přidává Super Fast Charging 2.0 (45 W) a Super Fast Wireless Charging s podporou až 20W bezdrátového nabíjení – to je upgrade z loňských 15 W. Fotoaparáty S26 a S26+: copy-paste z loňska Tady bude řada fanoušků zklamaná. Samsung u obou modelů ponechal identickou fotografickou sestavu jako u řady S25: 50Mpx hlavní snímač (f/1.8, OIS), 12Mpx ultraširokoúhlý (f/2.2) a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Přední kamera zůstává na 12 Mpx. Žádný nový senzor, žádné zvýšení rozlišení ultrašíra. Vylepšení mají přijít čistě softwarovou cestou – skrze lepší ISP v novém čipsetu. Galaxy S26 Ultra: tady se Samsung opravdu snažil Pokud něco v letošní řadě stojí za pozornost, je to Ultra. Samsung jej prezentuje jako „nejtenčí Galaxy Ultra vůbec“ s tloušťkou 7,9 mm a hmotností 214 gramů – to je o 4 gramy méně a 0,3 mm méně než u předchůdce. Displej zůstává na 6,9″ s rozlišením QHD+ (3 120 × 1 440) a kryje ho Corning Gorilla Armor 2. Ultra jako jediný model v řadě garantovaně dostane Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy i na našem trhu – v kombinaci s až 16 GB RAM a úložištěm až 1 TB. Samsung u čipsetu hlásí nárůst výkonu NPU o 39 %, GPU o 24 % a CPU o 19 % oproti předchůdci. Součástí je i nový Customized Image Enhancer a vylepšená termální architektura s přepracovanou parní komorou. Fotoaparáty Ultra: jasnější, ale ne zásadně jiné Samsung u modelu Ultra přezbrojil optiku. Hlavní 200Mpx širokoúhlý snímač dostal clonu f/1.4, díky čemuž je podle výrobce o 47 % jasnější než jeho předchůdce. Teleobjektiv s 50 Mpx a 5× optickým zoomem je pak o 37 % jasnější, přičemž Samsung u něj uvádí „optickou kvalitu 10×“. Zbylé dva snímače zůstaly stejné jako loni: 50Mpx ultrašíro (f/1.9) a 10Mpx 3× teleobjektiv (f/2.4). Přední kamera je opět 12 Mpx. Sestava je tedy na papíře podobná jako u S25 Ultra, ale jasnější optika v kombinaci s vylepšeným ISP a funkcí Nightography by měla přinést citelně lepší výsledky při slabém osvětlení. Ultra navíc jako jediná umí natáčet ve formátu APV – prakticky bezztrátovém video formátu – a to až v 8K při 30 fps. To je pro Android svět velká věc, v podstatě se jedná o konkurenci pro Apple ProRes na iPhonech. 60W nabíjení a 5 000 mAh: Ultra konečně přidává Baterie Ultra zůstává na 5 000 mAh, což je sice stejná kapacita jako loni, ale Samsung tentokrát konečně zvedl nabíjecí výkon na 60 W (Super Fast Charging 3.0). Z nuly na 75 % se telefon dostane za 30 minut. Bezdrátové nabíjení je rovněž rychlejší – Ultra podporuje Super Fast Wireless Charging s podporou standardu Qi2, údajně až 25 W. Nechybí ani Wireless PowerShare pro dobíjení příslušenství. Je 60 W revoluce? Pro Samsung ano – vlajkové lodě se na 45 W držely od roku 2019. Pro trh jako celek jde spíše o dohnání konkurence, kde se 90W a 120W nabíjení dávno stalo standardem. Nicméně – lépe pozdě než nikdy. Privacy Display: displej, na který nikdo nekouká Jednoznačně nejzajímavější novinka letošní generace. Galaxy S26 Ultra je prvním smartphonem na světě s integrovanou ochranou soukromí na úrovni pixelů. Funkce Privacy Display (Samsung ji interně označuje jako Flex Magic Pixel) funguje jako hardwarová privátní fólie – při pohledu z bočního úhlu displej výrazně ztmavne. Na rozdíl od klasických fólií jde o řešení vestavěné přímo do AMOLED panelu. Aktivuje se přes rychlé nastavení, lze nastavit úroveň soukromí a dokonce ji aplikovat jen na konkrétní aplikace – typicky bankovnictví nebo zprávy. Samsung upozorňuje, že funkce není stoprocentní zárukou neviditelnosti, ale jako doplňková vrstva ochrany v MHD nebo kavárně dává smysl. Bohužel – Privacy Display je exkluzivní pro model Ultra. Software: One UI 8.5 a tři AI asistenti v jednom telefonu Řada Galaxy S26 přichází s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.5, která přináší redesign inspirovaný – jak jinak – průhlednostmi a efekty à la Apple. Ale to není hlavní příběh. Tím je umělá inteligence, které Samsung věnoval většinu prezentace. Zásadní novinkou je integrace AI vyhledávače Perplexity přímo do systému. Galaxy S26 je tak prvním telefonem, kde vedle sebe existují tři asistenti: Gemini, Bixby a nově Perplexity. Perplexity funguje napříč systémovými aplikacemi – Poznámky, Kalendář, Galerie – a aktivovat ho lze i podržením bočního tlačítka. Mezi další AI novinky patří: Now Nudge – proaktivní návrhy v reálném čase na základě kontextu (funguje ve WhatsAppu, Signalu, Instagramu a dalších). Zatím ale nefunguje v češtině. Photo Assist – AI generování a úpravy fotek přímo z Galerie (s vodoznakem na výstupu) Creative Studio – šablony pro tvorbu samolepek, pozvánek a tapet Audio Eraser – nově funguje i v aplikacích třetích stran jako YouTube, Netflix nebo Instagram Document Scanner – automatické skenování dokumentů s minimální distorzí a organizace screenshotů do osmi kategorií Circle to Search – vylepšený o rozpoznávání více objektů najednou Call Screening – AI odpovídá na neznámá čísla a zjišťuje, kdo volá (13 jazyků včetně polštiny, ale zatím bez češtiny) Scam Detection – upozornění na podvodné hovory v reálném čase (zatím korejština, rozšíření do angličtiny) Samsung také vylepšil funkce Now Bar a Now Brief, které nyní nabízejí hlubší personalizaci díky Personal Data Engine. S Pen u modelu Ultra zůstává a měl by dostat nové funkce spojené s magnetickými příslušenstvími a Qi2. Galaxy Buds4 a Buds4 Pro: nová sluchátka s Hi-Fi ambicemi Spolu s telefony Samsung představil i novou generaci sluchátek. Galaxy Buds4 a Buds4 Pro přicházejí s designem nazvaným Blade – prý štíhlejší a stabilnější v uchu, čemuž Samsung přišel na kloub analýzou více než 100 milionů datových bodů o tvarech uší z celého světa. Zvukově Samsung sází na dvoupásmový reproduktor (woofer + tweeter) s podporou 24bitového/96kHz Hi-Fi audia. Efektivní plocha měniče vzrostla o téměř 20 %. Aktivní potlačení hluku (ANC) je adaptivní a automaticky se přizpůsobuje okolnímu prostředí – ať už jdete po ulici, nebo stojíte na stavbě. Z chytrých funkcí zaujme ovládání gesty hlavy – přikývnutím přijmete hovor, zavrtěním hlavy odmítnete. Sluchátka fungují také jako tlumočník v reálném čase a nabízejí přímý přístup k hlasovým asistentům včetně Bixby. Ovládání probíhá gesty stisknutí a přejetí přímo na sluchátkách. Barvy: Buds4 v černé a bílé, Buds4 Pro přidávají online exkluzivní Pink Gold. Ceny pro český trh: Buds4 za 4 399 Kč, Buds4 Pro za 6 199 Kč. České ceny a dostupnost Předobjednávky startují dnes 25. února od 19:00 a potrvají do 10. března 23:59. Oficiální start prodeje je naplánován na 11. března 2026. V rámci zaváděcí akce Samsung opět nabízí vyšší paměť za cenu nižší varianty, výkup starého zařízení a bonus za recenzi (reproduktor Samsung Music Frame nebo vysavač Samsung Jet 65, počet kusů je omezen). Studenti s kartou ISIC mohou u vybraných partnerů získat dalších 7 % slevy. Co říkáte na letošní řadu Galaxy S26? Přesvědčil vás Samsung k upgradu?

Zdroj: Tisková konference Samsung Galaxy Unpacked

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 