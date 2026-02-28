Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 nabídnou lepší výdrž. V tomhle však udělaly krok zpět Hlavní stránka Zprávičky V databázi EU EPREL se objevily energetické štítky telefonů Samsung Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G. Oba modely získaly energetický štítek A a vylepšenou odolnost IP68 oproti předchůdcům s IP67. Samsung by měl novinky představit už příští měsíc, tedy dříve než obvykle. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Ještě než Samsung stihne oficiálně představit nástupce svých populárních smartphonů střední třídy, prozradila je evropská databáze energetických štítků. Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G prošly certifikací EPREL, která odhaluje zajímavé detaily o výdrži baterie i odolnosti. A vypadá to, že Samsung zapracoval na efektivitě – oba modely výrazně překonávají své předchůdce. Výdrž jde nahoru, počet nabíjecích cyklů dolů Galaxy A57 5G podle energetického štítku nabídne teoretickou výdrž 52 hodin, což představuje zlepšení oproti 44 hodinám a 34 minutám u loňského Galaxy A56. Ještě větší skok zaznamenal levnější model – Galaxy A37 5G se chlubí 53 hodinami oproti 41 hodinám a 28 minutám u A36. Samozřejmě jde o laboratorní hodnoty při minimální aktivitě, v praxi se takových čísel nedočkáte. Nicméně naznačují, že reálná výdrž by měla být znatelně lepší. Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A37 Oba telefony získaly energetický štítek A. U Galaxy A57 jde o posun z původního B, u Galaxy A37 dokonce z C. Méně potěšující je informace o životnosti baterie – ta nyní garantuje 1 200 nabíjecích cyklů před poklesem kapacity pod 80 %, zatímco předchůdci zvládali 2 000 cyklů. Stejný trend jsme zaznamenali i u vlajkové řady Galaxy S26. Vylepšená odolnost proti vodě Příjemnou novinkou je certifikace IP68 u obou modelů, což znamená odolnost při ponoření do 1,5 metru vody. Loňské modely A56 a A36 měly pouze IP67. Samsung tak přibližuje střední třídu specifikacím vlajkových lodí. Co se týče odolnosti při pádu, Galaxy A57 získal hodnocení A, zatímco Galaxy A37 pouze B – pravděpodobně kvůli použití méně odolného krycího skla. Opravitelnost obou telefonů byla ohodnocena stupněm C. Co víme o výbavě Galaxy A57 Díky předchozím únikům z certifikace TENAA a benchmarků máme poměrně jasnou představu o specifikacích. Galaxy A57 dostane 6,6″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Srdcem telefonu bude procesor Exynos 1680, který v Geekbench dosáhl přibližně o 15 % vyššího skóre než současný Exynos 1480. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač Sony IMX906, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kameru. Baterie zůstává na 5 000 mAh s podporou 45W nabíjení. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8 a měl by dostat šest let softwarové podpory. Galaxy A37 překvapí fotoaparátem Levnější Galaxy A37 přijde se zajímavým upgradem – dostane stejný 50Mpx snímač Sony IMX906 jako dražší sourozenec. Oproti loňskému Galaxy A36 s menším senzorem (1/1,95″) půjde o výrazné zlepšení, protože IMX906 má optický formát 1/1,56″ a zachytí více světla. Ultrašíro bude mít 8 Mpx a makro 5 Mpx. Pod kapotou najdeme Exynos 1480, tedy stejný čip jako v současném Galaxy A56. Baterie by měla mít opět 5 000 mAh s 45W nabíjením. Představení už příští měsíc Objevení energetických štítků v databázi EPREL naznačuje, že představení je na spadnutí. Podle dřívějších spekulací Samsung plánuje odhalit oba telefony už v březnu, tedy o měsíc dříve než loni. Pravděpodobně chce nechat doznít pozornost kolem čerstvě představené řady Galaxy S26. Co říkáte na vylepšenou výdrž nových modelů řady Galaxy A? Zdroje: GSMArena, NieuweMobiel.NL O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy A57 Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025