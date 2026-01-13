Známe další detaily o hlavním fotoaparátu Samsungu Galaxy S27 UItra. Změní se vůbec něco? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Ultra má podle leakera Ice Universe dostat nový snímač ISOCELL HP6 Snímač si zachová stejnou velikost 1/1,3" jako aktuální HP2, ale nabídne vylepšené technologie Půjde o první změnu hlavního fotoaparátu u řady Galaxy S Ultra od modelu S23 Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung u svých vlajkových lodí řady Galaxy S Ultra používá stejný hlavní snímač už od modelu S23 Ultra a jinak na tom nebude ani model Galaxy S26 Ultra, který se podle úniků oficiálně ukáže světu příští měsíc. Situace by se však mohla změnit za rok. Známý leaker Ice Universe na sociální síti X prozradil, že chystaný Galaxy S27 Ultra dostane nový snímač s označením ISOCELL HP6. Stejná velikost, nové technologie Podle dostupných informací si nový snímač HP6 zachová stejnou optickou velikost 1/1,3″ jako aktuálně používaný ISOCELL HP2 (leaker tak v podstatě navazuje na svá dřívější tvrzení). Samsung tak zřejmě ani u příští generace nepřejde na větší 1″ snímače, které už nyní používají konkurenční Xiaomi 15 Ultra nebo Oppo Find X8 Ultra. The size is the same as HP2.But there are more new technologies being added. https://t.co/5qJlv0MCeB— Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026 Ice Universe nicméně dodává, že HP6 má přinést „další nové technologie“, ačkoliv konkrétní vylepšení v příspěvku nespecifikoval. Podle dřívějších zpráv z Koreje by každopádně modely Galaxy S27 mohly přinést technologii zvanou global shutter, jež by měla eliminovat zkreslení při focení rychle se pohybujících objektů. Podrobnosti o novém snímači se pravděpodobně dozvíme až v průběhu roku. Galaxy Watch8 Classic s otočnou lunetou brutálně padají na ceně! Mají LTE, safírové sklo a spoustu funkcí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Připomeňme, že Samsung má podle dřívějších úniků chystat pro Galaxy S27 Ultra také novou selfie kameru a ultraširokoúhlý objektiv. Myslíte, že Samsung dožene konkurenci s 1″ snímači? Zdroje: X/Ice Universe, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon fotoaparát Samsung Samsung Galaxy S27 Ultra spekulace vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025