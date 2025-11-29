TOPlist

Samsung Galaxy S27 Ultra prý opět nevylepší hlavní fotoaparát. Čínská konkurence se mezitím chystá nasadit nové 200Mpx snímače

  • Samsung Galaxy S27 Ultra má údajně zachovat stejný hlavní fotoaparát jako předchozí generace
  • Vedení společnosti mělo zrušit plánovaný upgrade na větší 1/1,1" snímač kvůli nákladům
  • Čínská konkurence mezitím přejde na nové 200Mpx senzory od Sony a OmniVision

29.11.2025 12:00
Samsung Galaxy S25 Ultra

Sony sice před pár dny představila svůj první 200Mpx snímač a vzápětí svou alternativu ukázal také OmniVision, avšak i přesto se Samsung podle uznávaného leakera Ice Universe rozhodl i v přespříští Ultře využít ten stejný, roky používaný senzor. Galaxy S27 Ultra měl původně dostat upgrade hlavního fotoaparátu, ale plán byl údajně zrušen vedením společnosti. Důvodem mají být obavy z vysokých nákladů a jejich dopadu na ziskovou marži. Nejenže se tak vylepšení nedočkáme začátkem nového roku s Galaxy S26 Ultra, ale dost možná ani dalších dvanáct měsíců nato.

Stejný senzor už od Galaxy S23 Ultra

Samsung v řadě Galaxy S Ultra používá 200Mpx snímač ISOCELL HP2 s minimálními změnami již od modelu Galaxy S23 Ultra. Senzor disponuje optickým formátem 1/1,3“ a pixely o velikosti 0,6 μm. Podle Ice Universe má Samsung v plánu pokračovat s podobným snímačem i v příštích generacích.

Leaker na platformě X dokonce naznačuje, že totožný (anebo přinejmenším velmi podobný) hlavní fotoaparát by mohly přinést také modely Galaxy S28 UItra a Galaxy S29 Ultra. Faktem je, že Samsung neustále dělá výrazné pokroky na poli softwarového zpracovávání, ale je očividné, že fanoušci by si už přáli také hardwarový pokrok.

Konkurence mezitím nezahálí

Sony nedávno představila svůj první 200Mpx mobilní snímač LYTIA LYT-901 s optickým formátem 1/1,12 palce a pixely o velikosti 0,7 μm. Větší plocha senzoru i jednotlivých pixelů teoreticky zajistí lepší zachycení světla a nižší šum při horších světelných podmínkách. Snímač navíc obsahuje AI remosaicingový obvod přímo v čipu.

Sony LYT 901 200MP render nahled
Sony ukázala svůj první 200Mpx snímač. LYT-901 je velký a slibuje kvalitní zoomování Adam Kurfürst Zprávičky

Podobně OmniVision uvedl nový senzor OVB0D s formátem 1/1,1 palce, který nabízí dynamický rozsah 108 dB a podporu technologií DCG a LOFIC Gen2+. Oba snímače by měly v nadcházejících měsících zamířit do vlajkových telefonů značek Vivo, Oppo, Xiaomi a Honor.

Úspora nákladů před inovacemi

Rozhodnutí Samsungu nezařadit nové snímače do vlajky Galaxy S27 Ultra údajně padlo na úrovni vyššího managementu. Společnost zřejmě upřednostňuje zachování ziskových marží před investicí do nejnovějších technologií v oblasti mobilní fotografie.

Je třeba dodat, že jde zatím pouze o neověřené informace od leakera, byť důvěryhodného. Samsung oficiálně žádné plány ohledně fotoaparátu Galaxy S27 Ultra nekomentoval a situace se může do představení telefonu ještě změnit.

Co říkáte na údajné rozhodnutí Samsungu?

Zdroj: Ice Universe/X

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

