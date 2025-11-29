Samsung Galaxy S27 Ultra prý opět nevylepší hlavní fotoaparát. Čínská konkurence se mezitím chystá nasadit nové 200Mpx snímače Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Ultra má údajně zachovat stejný hlavní fotoaparát jako předchozí generace Vedení společnosti mělo zrušit plánovaný upgrade na větší 1/1,1" snímač kvůli nákladům Čínská konkurence mezitím přejde na nové 200Mpx senzory od Sony a OmniVision Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Sony sice před pár dny představila svůj první 200Mpx snímač a vzápětí svou alternativu ukázal také OmniVision, avšak i přesto se Samsung podle uznávaného leakera Ice Universe rozhodl i v přespříští Ultře využít ten stejný, roky používaný senzor. Galaxy S27 Ultra měl původně dostat upgrade hlavního fotoaparátu, ale plán byl údajně zrušen vedením společnosti. Důvodem mají být obavy z vysokých nákladů a jejich dopadu na ziskovou marži. Nejenže se tak vylepšení nedočkáme začátkem nového roku s Galaxy S26 Ultra, ale dost možná ani dalších dvanáct měsíců nato. Stejný senzor už od Galaxy S23 Ultra Samsung v řadě Galaxy S Ultra používá 200Mpx snímač ISOCELL HP2 s minimálními změnami již od modelu Galaxy S23 Ultra. Senzor disponuje optickým formátem 1/1,3“ a pixely o velikosti 0,6 μm. Podle Ice Universe má Samsung v plánu pokračovat s podobným snímačem i v příštích generacích. Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9R— PhoneArt (@UniverseIce) November 27, 2025 Leaker na platformě X dokonce naznačuje, že totožný (anebo přinejmenším velmi podobný) hlavní fotoaparát by mohly přinést také modely Galaxy S28 UItra a Galaxy S29 Ultra. Faktem je, že Samsung neustále dělá výrazné pokroky na poli softwarového zpracovávání, ale je očividné, že fanoušci by si už přáli také hardwarový pokrok. Konkurence mezitím nezahálí Sony nedávno představila svůj první 200Mpx mobilní snímač LYTIA LYT-901 s optickým formátem 1/1,12 palce a pixely o velikosti 0,7 μm. Větší plocha senzoru i jednotlivých pixelů teoreticky zajistí lepší zachycení světla a nižší šum při horších světelných podmínkách. Snímač navíc obsahuje AI remosaicingový obvod přímo v čipu. Sony ukázala svůj první 200Mpx snímač. LYT-901 je velký a slibuje kvalitní zoomování Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Podobně OmniVision uvedl nový senzor OVB0D s formátem 1/1,1 palce, který nabízí dynamický rozsah 108 dB a podporu technologií DCG a LOFIC Gen2+. Oba snímače by měly v nadcházejících měsících zamířit do vlajkových telefonů značek Vivo, Oppo, Xiaomi a Honor. Úspora nákladů před inovacemi Rozhodnutí Samsungu nezařadit nové snímače do vlajky Galaxy S27 Ultra údajně padlo na úrovni vyššího managementu. Společnost zřejmě upřednostňuje zachování ziskových marží před investicí do nejnovějších technologií v oblasti mobilní fotografie. Je třeba dodat, že jde zatím pouze o neověřené informace od leakera, byť důvěryhodného. Samsung oficiálně žádné plány ohledně fotoaparátu Galaxy S27 Ultra nekomentoval a situace se může do představení telefonu ještě změnit. Co říkáte na údajné rozhodnutí Samsungu? Zdroj: Ice Universe/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S27 Ultra vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.