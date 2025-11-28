Sony ukázala svůj první 200Mpx snímač. LYT-901 je velký a slibuje kvalitní zoomování Hlavní stránka Zprávičky Sony představilo svůj první 200Mpx mobilní snímač LYTIA LYT-901 s velikostí 1/1.12 palce Senzor disponuje AI remosaicingovým obvodem přímo v čipu a podporuje 4× zoom při natáčení 4K videa První telefony s tímto snímačem by měly dorazit začátkem příštího roku od značek Xiaomi, Oppo a Vivo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Trh s 200Mpx mobilními snímači dosud ovládal výhradně Samsung. To se nyní mění, neboť Sony oficiálně představilo svůj první 200megapixelový senzor pro chytré telefony. Model LYTIA LYT-901 přináší větší optický formát i pixely než konkurenční řešení od Samsungu a slibuje lepší kvalitu snímků zejména při zoomování. Větší senzor s většími pixely AI zpracování obrazu přímo v senzoru HDR s dynamickým rozsahem přes 100 dB Další specifikace a snímkové frekvence První telefony dorazí začátkem příštího roku Větší senzor s většími pixely Sony LYTIA LYT-901 disponuje optickým formátem 1/1.12 palce a pixely o velikosti 0,7 μm. Pro srovnání, Samsung ISOCELL HP2 používaný v Galaxy S25 Ultra nabízí menší formát 1/1.3 palce s 0,6μm pixely. Větší plocha senzoru i jednotlivých pixelů by měla teoreticky zajistit lepší zachycení světla a nižší šum při horších světelných podmínkách. Senzor využívá uspořádání Quad Quad Bayer Coding (QQBC), kde je 16 sousedních pixelů (4×4) seskupeno pod filtry stejné barvy. Při běžném fotografování se signály těchto pixelů zpracovávají jako jeden, což umožňuje dosáhnout vysoké citlivosti i při nočním snímání. Výstupem jsou pak 12,5Mpx fotografie s výrazně lepším poměrem signálu k šumu. AI zpracování obrazu přímo v senzoru Klíčovou novinkou je integrace AI remosaicingového obvodu přímo do senzoru. Sony uvádí, že jde o průmyslovou premiéru mezi mobilními snímači. Při zoomování je nutné převést seskupené QQBC pixely zpět na standardní Bayerovo uspořádání, což vyžaduje náročné výpočty. Díky AI učení dokáže senzor lépe rekonstruovat jemné detaily jako vzory a text, které by jinak při konverzi utrpěly. Zpracování přímo v senzoru navíc umožňuje natáčet 4K video při 30 snímcích za sekundu se zapnutým 4× zoomem. To ocení především tvůrci obsahu, kteří potřebují kvalitní přiblížení i při nahrávání videa. HDR s dynamickým rozsahem přes 100 dB Sony do nového senzoru implementovalo několik HDR technologií. DCG-HDR (Dual Conversion Gain) kombinuje data načtená při různých nastaveních zisku v jednom snímku. K tomu se přidává Fine12bit ADC, který zvyšuje bitovou hloubku z běžných 10 na 12 bitů pro lepší tonální přechody. Qualcomm ukázal Snadpragon 8 Gen 5. Zamíří do levnějších vlajek Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nejvyšší dynamický rozsah pak zajišťuje technologie Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), která kombinuje snímky s krátkou expozicí s DCG daty. Výsledkem je dynamický rozsah přesahující 100 dB, což odpovídá přibližně 17 fotografickým clonám. To by mělo výrazně omezit přepalování jasných partií i ztrátu detailů v tmavých oblastech. Další specifikace a snímkové frekvence Senzor podporuje autofokus na všech pixelech (all-pixel AF) a nabízí flexibilní režimy snímání. V plném rozlišení 200 Mpx dokáže snímat 10 snímků za sekundu, v režimu 2×2 binning (50 Mpx) pak 30 fps. Pro video nabízí 8K při 30 fps nebo 4K při 120 fps v režimu 4×4 binning. LYTIA LYT-901 využívá rozhraní MIPI C-PHY s rychlostí až 6,0 Gsps na trio nebo MIPI D-PHY s rychlostí 2,5 Gbps na linku. Napájení analogové části vyžaduje 2,8 V nebo 1,8 V, digitální pak 0,82 V. První telefony dorazí začátkem příštího roku Sony oznámilo, že senzor je již v masové produkci a expeduje se zákazníkům. Podle dostupných informací by měly být prvními telefony s tímto snímačem Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra. Všechny tři modely by měly dorazit v první polovině příštího roku, k nám se ale dost možná dostane pouze první jmenovaný. Co říkáte na první 200Mpx senzor od Sony? Zdroje: Sony, Android Authority, Notebookcheck, SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 200 MPx fotoaparát fotoaparát senzor Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Třetí generaci monitoru teploty a vlhkosti od Xiaomi už koupíte i v Česku. Cena se drží nízko Adam Kurfürst 21.12.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1. Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Xiaomi do Česka přineslo pohybový senzor s 3letou výdrží a snadnou instalací Adam Kurfürst 6.12.2024 Tento Samsung má fotit ještě lépe než Galaxy S24 Ultra. Vyjde už zítra! Adam Kurfürst 20.10.2024