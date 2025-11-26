Qualcomm ukázal Snadpragon 8 Gen 5. Zamíří do levnějších vlajek Hlavní stránka Zprávičky Qualcomm představil nový čipset Snapdragon 8 Gen 5 pro prémiové smartphony s příznivější cenou Novinka nabízí o 36 % vyšší výkon CPU a o 46 % rychlejší zpracování AI úloh oproti Snapdragonu 8 Gen 3 První telefony s tímto čipem uvedou OnePlus, iQOO, Honor, Motorola a vivo v nadcházejících týdnech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Qualcomm rozšiřuje svou nabídku procesorů o nový Snapdragon 8 Gen 5, který se řadí pod nedávno představený model 8 Elite Gen 5. Zatímco Elite verze pohání ty nejdražší vlajkové lodě, nový čipset má přinést podobně vysoký výkon do telefonů s příznivější cenovkou. Jinými slovy – pokud vám přijdou telefony za více než 20 tisíc přehnaně drahé, ale stále chcete špičkový výkon, právě pro vás je tento procesor určen. Co to vlastně znamená pro běžného uživatele? Umělá inteligence přímo v kapse Fotky a videa na profesionální úrovni Hry poběží jako po másle Bleskurychlé připojení k internetu Které telefony ho dostanou jako první? Vyplatí se počkat na telefon s tímto čipem? Co to vlastně znamená pro běžného uživatele? Snapdragon 8 Gen 5 využívá 3nm výrobní proces, což znamená, že jeho tranzistory jsou neuvěřitelně malé. Menší tranzistory spotřebují méně energie a produkují méně tepla, takže telefon vydrží déle na jedno nabití a nepřehřívá se při náročnějších úlohách. Srdcem čipsetu je procesor Qualcomm Oryon s osmi jádry. Dvě z nich jsou takzvaná „Prime“ jádra běžící na frekvenci 3,8 GHz, která se starají o ty nejnáročnější úkoly. Zbývajících šest jader pak obsluhuje běžné operace. Oproti dva roky starému Snapdragonu 8 Gen 3 nabízí novinka o 36 % vyšší výkon a o 76 % rychlejší načítání webových stránek. Umělá inteligence přímo v kapse Jednou z nejzajímavějších novinek je vylepšený Qualcomm Sensing Hub. Ten kombinuje mikrofon s pohybovými senzory a dokáže rozpoznat, kdy chcete mluvit s hlasovým asistentem. Stačí telefon zvednout a začít mluvit – nemusíte říkat žádné aktivační slovo typu „Hey Google“. Systém sám pozná, že se na něj chystáte promluvit. Za zpracování AI úloh zodpovídá jednotka Hexagon NPU, která je o 46 % rychlejší než u předchozí generace. V praxi to znamená plynulejší práci s AI funkcemi, ať už jde o úpravu fotek, překlad textu nebo generování obsahu přímo v telefonu bez nutnosti připojení k internetu. Fotky a videa na profesionální úrovni Snapdragon 8 Gen 5 obsahuje trojitý 20bitový obrazový procesor Spectra, který zpracovává snímky z fotoaparátu. Podporuje až tři 48Mpx senzory současně nebo jeden s rozlišením až 320 Mpx. Zajímavostí je funkce Night Vision 3.0, která umožňuje natáčet video při slabém osvětlení rychlostí 60 snímků za sekundu – výsledek je tak plynulý i za šera. Novinkou je také Snapdragon Audio Sense, který při natáčení videa automaticky potlačuje hluk větru a nahrává zvuk v HDR kvalitě. Nepotřebujete k tomu žádný externí mikrofon. Hry poběží jako po másle Pro hráče mobilních her přináší čipset grafický procesor Adreno s novou architekturou. Ten nabízí o 11 % vyšší grafický výkon a zároveň o 28 % nižší spotřebu oproti Snapdragonu 8 Gen 3. Technologie jako Mesh Shading nebo Auto Variable Rate Shading pomáhají vývojářům vytvářet hry s vizuální kvalitou blížící se herním konzolím. Důležitá je také nižší latence při online hraní díky podpoře až šesti antén současně. To oceníte zejména v multiplayerových hrách, kde záleží na každé milisekundě. Bleskurychlé připojení k internetu Čipset obsahuje 5G modem Snapdragon X80, který zvládá stahovat data rychlostí až 10 Gb/s. O Wi-Fi připojení se stará systém FastConnect 7900 s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7, technologie Bluetooth 6.0 a také UWB pro přesné určování polohy. Které telefony ho dostanou jako první? Jako první uvede telefon se Snapdragonem 8 Gen 5 značka OnePlus v modelu 15R. V následujících týdnech představí své novinky také iQOO, Honor, Meizu, Motorola a vivo. Tyto modely Xiaomi 17 zamíří na český trh! Verze se zadním displejem bohužel nedorazí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Vyplatí se počkat na telefon s tímto čipem? Snapdragon 8 Gen 5 představuje zajímavou alternativu pro ty, kteří chtějí špičkový výkon, ale nehodlají platit prémiovou cenu za vlajkové modely s Elite verzí. Oproti dražšímu sourozenci má sice mírně nižší frekvence procesorových jader a chybí mu některé pokročilé funkce grafického čipu, ale pro běžné používání včetně náročných her nebo úpravy fotek bude více než dostačující. Láká vás telefon se Snapdragonem 8 Gen 5, nebo byste raději sáhli po dražší Elite verzi?

Zdroje: Qualcomm (1, 2), GSMArena, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 