Tyto modely Xiaomi 17 zamíří na český trh! Verze se zadním displejem bohužel nedorazí

Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra dorazí globálně v březnu 2026, testují se už v Indii
Modely Xiaomi 17 Pro a Pro Max zůstanou pouze v Číně – stejně jako u série 14 a 15
Zadní displej se mimo Čínu nedostane, Ultra model ho pravděpodobně ani mít nebude

Jakub Kárník
Publikováno: 25.11.2025 20:14

Xiaomi představilo v září v Číně sérii Xiaomi 17 se třemi modely – základní Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. K nim se o Vánocích přidá ještě Xiaomi 17 Ultra. Podle nového leaku od Yogeshe Brara ale globálně dorazí jen dva modely – základní Xiaomi 17 a Ultra. Pro a Pro Max zůstanou exkluzivní pouze pro čínský trh.

Co se chystá a co ne

Únik tvrdí, že Xiaomi testuje Xiaomi 17 a 17 Ultra v Indii s modelovými čísly 2512BPNDAI (Indie), 2512BPNDAG (globál) a 2512BPNDAC (Čína). Globální launch se očekává v březnu 2026, pravděpodobně během MWC v Barceloně (2.–5. března), kde Xiaomi tradičně představuje vlajkové lodě. Indie dostane telefony krátce poté.

Absence Pro modelů není překvapení – stejný scénář se opakuje už třetím rokem. Xiaomi 14 a 14 Ultra dorazily globálně v roce 2024, Pro modely zůstaly v Číně. Xiaomi 15 a 15 Ultra to samé letos. Xiaomi zjevně nechce zahltit globální trh příliš mnoha modely a preferuje jasnou nabídku: levnější model pro většinu, Ultra pro ty, kteří chtějí maximum.

Xiaomi 17 and 17 Ultra are being tested in India..Don't see any Pro or Pro Max for Global..Launch by March— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 24, 2025

Zadní displej zůstane v Číně

Největší škoda je, že zadní displej se mimo Čínu nedostane. Xiaomi 17 Pro a Pro Max mají na zádech sekundární OLED panel ve fotoaparátu, který funguje jako hledáček pro selfie s hlavními fotoaparáty, zobrazuje notifikace nebo slouží jako AOD displej. Jde o jednu z nejzajímavějších funkcí letošních vlajkových lodí, ale globální trh si ji nevyzkouší.

Navíc nedávné leaky naznačují, že Xiaomi 17 Ultra zadní displej mít nebude. Důvod je pragmatický – místo pro větší fotoaparáty. Ultra modely Xiaomi tradičně sází na špičkovou fotografii s partnerstvím Leica, a zadní displej by zabral prostor, který je potřeba pro optiku.

Proč Xiaomi omezuje modely

Strategie má logiku. Čínský trh je obrovský a zákazníci jsou ochotni platit za inovace jako zadní displej. Xiaomi tam může experimentovat a nabídnout víc variant pro různé segmenty. Globálně je situace složitější – zákazníci nejsou zvyklí na tolik modelů jedné série a mohlo by to působit zmatečně.

Jak se těšíte na Xiaomi 17?

Zdroj: Yogesh Brar (X)

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi