Galaxy Watch8 Classic s otočnou lunetou brutálně padají na ceně! Mají LTE, safírové sklo a spoustu funkcí Hlavní stránka Zprávičky Prémiové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 Classic s LTE a otočnou lunetou stojí nyní 6 786 Kč Umí měřit antioxidanty, mají safírové sklo, Wear OS 6 a podporu do roku 2029 Při uvedení v červenci stály 14 599 Kč – sleva přes 53 % za pouhého půl roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm LTE spadly za půl roku z 14 599 Kč na pouhých 6 786 Kč. Za tuto cenu dostanete otočnou lunetu, LTE připojení nezávislé na telefonu, safírové sklo a první hodinky na světě s měřením antioxidantů. Ještě v létě to byla prémiová záležitost, teď je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi chytrými hodinkami. Otočná luneta mění pravidla hry Pokud jste někdy zkoušeli ovládat chytré hodinky dotykem na malém displeji, víte, jak frustrující to může být. Otočná luneta na Galaxy Watch8 Classic tento problém elegantně řeší – scrollujete otáčením kroužku kolem displeje, aniž byste zakrývali prstem obsah. Jakmile si na tento způsob ovládání zvyknete, dotyk vám bude připadat jako krok zpět. Letošní verze má výraznější vroubkovaný design než předchůdci. Na omak je drsnější, ale vizuálně působí prémiověji. K tomu Samsung přidal třetí Akční tlačítko pro rychlý přístup k oblíbeným funkcím – spustíte stopky, cvičení nebo baterku jediným stiskem. LTE verze funguje i bez telefonu Tohle je LTE varianta, což znamená, že hodinky fungují zcela nezávisle na smartphonu. Můžete vyrazit na běh bez telefonu a stále přijímat hovory, zprávy nebo streamovat hudbu. Stačí aktivovat eSIM u vašeho operátora. Pro aktivní lidi, kteří nechtějí nosit telefon při sportu, je to zásadní výhoda. Konektivita zahrnuje také Bluetooth 5.3, Wi-Fi na obou pásmech, NFC pro bezkontaktní platby a duální GPS (L1+L5) pro přesnější sledování tras. GALAXY WATCH8 CLASSIC ZA 6 786 KČ První hodinky s měřením antioxidantů Samsung přidal několik zdravotních funkcí, které jinde nenajdete. Nejvíc zaujme měření antioxidantů – hodinky dokážou pomocí senzoru na zádech detekovat hladinu karotenoidů v pokožce. Zjistíte tak, jestli jíte dostatek ovoce a zeleniny. Není to náhrada za krevní testy, ale jako motivační nástroj pro zdravější stravování, to může fungovat. Další novinkou je sledování zatížení cévního systému během spánku. Hodinky analyzují data a doporučují změny ve stravě či pohybu s cílem snížit riziko civilizačních onemocnění. Samozřejmostí zůstává měření EKG, tepové frekvence, SpO2, stresu a kvality spánku. Wear OS 6 s podporou do roku 2029 Hodinky běží na Wear OS 6 s nadstavbou One UI 8 Watch. Samsung garantuje 4 roky softwarových aktualizací, což znamená podporu minimálně do roku 2029. Nové prostředí přináší vylepšené widgety Tiles, které kombinují data z více aplikací na jedné obrazovce, a funkci Now Bar pro rychlý přístup k aktuálně relevantním informacím. Integrovaný asistent Google Gemini umožňuje hlasové ovládání, psaní zpráv nebo vyhledávání informací přímo z hodinek a navíc umí česky. Úložiště 64 GB pojme tisíce skladeb pro offline poslech – dvojnásobek oproti základním Watch8. Pro koho jsou hodinky vhodné? Galaxy Watch8 Classic za necelých 7 tisíc cílí na uživatele, kteří chtějí prémiové hodinky s nezávislým LTE připojením a oceňují fyzické ovládání otočnou lunetou. Displej 1,34″ Super AMOLED kryje safírové sklo, odolnost splňuje standardy 5ATM, IP68 i vojenskou normu MIL-STD-810H. KOUPIT GALAXY WATCH8 CLASSIC Na co si dát pozor? Hodinky jsou poměrně těžké (63,5 g bez řemínku) a tlusté (10,6 mm). Výdrž baterie se pohybuje kolem 30–40 hodin podle používání, nabíjení trvá přibližně 90 minut. Pro sportovce důležité: přesnost měření tepové frekvence a GPS není při náročném tréninku stoprocentní – hodnoty se občas rozcházejí s referenčními zařízeními. Pro běžné fitness sledování to stačí, pro seriózní trénink s cílenými tepovými zónami možná ne. Ale za necelých 7 tisíc? To je cena, za kterou běžně koupíte hodinky střední třídy bez LTE, bez safírového skla a bez čtyřleté podpory. Galaxy Watch8 Classic byly v létě těžko obhajitelné za 15 tisíc. Za polovinu jsou najednou jednou z nejzajímavějších koupí na trhu. Používáte chytré hodinky s LTE, nebo vám stačí Bluetooth verze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…