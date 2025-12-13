To vypadá nadějně! Řada Galaxy S27 má dostat unikátní technologii Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně vyvíjí senzor s technologií global shutter pro příští vlajkové modely Technologie by měla eliminovat zkreslení při focení rychle se pohybujících objektů Novinka by se mohla objevit v řadě Galaxy S27, u S26 velké změny nečekejte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Fotoaparáty v telefonech Samsung se v posledních generacích zlepšovaly spíš softwarově než hardwarově. To by se ale mohlo změnit. Podle jihokorejských zdrojů pracuje Samsung na zcela novém typu senzoru s technologií global shutter, která by mohla dorazit s řadou Galaxy S27. Co je global shutter Většina současných smartphonů používá senzory s rolling shutter. Ty snímají obraz postupně řádek po řádku, což při fotografování rychle se pohybujících objektů vede k charakteristickému zkreslení – nakloněné budovy, roztažená kola aut nebo rozmazané končetiny běžců. Global shutter funguje jinak. Zachytí všechny pixely najednou, v jednom okamžiku. Výsledkem jsou ostré snímky bez deformací, i když fotíte jedoucí auto nebo skákajícího psa. Není náhoda, že tuto technologii najdete především v profesionálních kamerách pro sportovní přenosy nebo v průmyslových aplikacích pro kontrolu kvality. 12 megapixelů naznačuje teleobjektiv Podle uniklých informací má Samsungem vyvíjený senzor disponovat pixely o velikosti 1,5 µm uspořádanými ve formaci 2×2 a rozlišením 12 megapixelů. Právě nižší rozlišení napovídá, že senzor pravděpodobně zamíří do teleobjektivu nebo ultraširokoúhlého snímače, nikoli do hlavního fotoaparátu. Zajímavostí je integrovaný analogově-digitální převodník (ADC) přímo v pixelech, což by mělo umožnit rychlejší zpracování obrazu. Pro global shutter je to klíčové – senzor musí zvládnout přečíst všechny pixely současně. Ocenili byste global shutter ve svém příštím telefonu? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy S27 Ultra únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.