Vyhlížíte Samsung Galaxy S27? Možná pro vás máme dobrou zprávu, týká se hlavního foťáku Hlavní stránka Zprávičky Základní modely Samsung Galaxy S27 a S27+ mají podle úniku dostat nový 50Mpx hlavní fotoaparát Nově by se mohlo jednat o snímač od Sony místo vlastního čipu Samsung ISOCELL Změna se týká jen základních modelů, ultraširoký fotoaparát má zůstat na 12 Mpx Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung Galaxy S27 a jeho větší varianta S27+ by se mohly dočkat zajímavé změny u hlavního fotoaparátu. Novou generaci vlajkových telefonů sice Samsung představí nejspíš až začátkem roku 2027, jenže první podrobnější informace o snímačích už prosákly – a naznačují nečekaný odklon od vlastní techniky ke značce Sony. Hlavní fotoaparát Samsungu Galaxy S27 by mohl pocházet od Sony Podle informací serveru Galaxy Club testuje Samsung u základních modelů nový 50Mpx hlavní snímač od Sony. To by byl výrazný obrat: Samsung už dlouhé roky sází u svých vlajkových telefonů na vlastní snímače ISOCELL, které si sám vyrábí. Pokud by se únik potvrdil, šlo by o první případ za dlouhou dobu, kdy by se do hlavního fotoaparátu základního Galaxy S dostal čip od konkurence. Zdůraznit se ale sluší, že jde zatím jen o testovací fázi. Zkoušení nového snímače takhle brzy ve vývoji ještě zdaleka neznamená, že se do finálního telefonu skutečně dostane. Ostatně velmi podobné spekulace o snímačích Sony provázely už řadu Galaxy S25 a nakonec se nenaplnily, takže na místě je pořádná dávka opatrnosti. Samsung Galaxy S27 se poprvé ukázal v databázi GSMA. Co o vlajkové lodi zatím víme? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vyšší modely řady míří jinam Zajímavé je, že se změna hlavního fotoaparátu má týkat jen základních modelů. Ultraširoký fotoaparát u Galaxy S27 a S27+ prý zůstane na 12 Mpx, tedy stejný jako u letošní generace. Dražší Galaxy S27 Pro a S27 Ultra mají naopak zamířit úplně jinam – spekuluje se u nich o 50Mpx ultraširokém i teleobjektivu a o 16Mpx přední kameře. Samsung Galaxy S27 Pro má dostat geniální funkci z letošní Ultry Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Celkem tak Samsung podle dosavadních úniků chystá čtyři modely: Galaxy S27, S27+, S27 Pro a S27 Ultra. Jejich představení se očekává začátkem roku 2027, pravděpodobně už v lednu. Do té doby se ale specifikace mohou ještě klidně několikrát změnit, takže všechny dnešní informace berte s rezervou. Sáhne Samsung u základního Galaxy S27 opravdu po snímači od Sony? Zdroje: GSMArena, Galaxy Club Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotoaparát Samsung Samsung Galaxy S27 Sony únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025