Vyhlížíte Samsung Galaxy S27? Možná pro vás máme dobrou zprávu, týká se hlavního foťáku

  • Základní modely Samsung Galaxy S27 a S27+ mají podle úniku dostat nový 50Mpx hlavní fotoaparát
  • Nově by se mohlo jednat o snímač od Sony místo vlastního čipu Samsung ISOCELL
  • Změna se týká jen základních modelů, ultraširoký fotoaparát má zůstat na 12 Mpx

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.7.2026 22:00
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Samsung Galaxy S27 a jeho větší varianta S27+ by se mohly dočkat zajímavé změny u hlavního fotoaparátu. Novou generaci vlajkových telefonů sice Samsung představí nejspíš až začátkem roku 2027, jenže první podrobnější informace o snímačích už prosákly – a naznačují nečekaný odklon od vlastní techniky ke značce Sony.

Hlavní fotoaparát Samsungu Galaxy S27 by mohl pocházet od Sony

Podle informací serveru Galaxy Club testuje Samsung u základních modelů nový 50Mpx hlavní snímač od Sony. To by byl výrazný obrat: Samsung už dlouhé roky sází u svých vlajkových telefonů na vlastní snímače ISOCELL, které si sám vyrábí. Pokud by se únik potvrdil, šlo by o první případ za dlouhou dobu, kdy by se do hlavního fotoaparátu základního Galaxy S dostal čip od konkurence.

Zdůraznit se ale sluší, že jde zatím jen o testovací fázi. Zkoušení nového snímače takhle brzy ve vývoji ještě zdaleka neznamená, že se do finálního telefonu skutečně dostane. Ostatně velmi podobné spekulace o snímačích Sony provázely už řadu Galaxy S25 a nakonec se nenaplnily, takže na místě je pořádná dávka opatrnosti.

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Vyšší modely řady míří jinam

Zajímavé je, že se změna hlavního fotoaparátu má týkat jen základních modelů. Ultraširoký fotoaparát u Galaxy S27 a S27+ prý zůstane na 12 Mpx, tedy stejný jako u letošní generace. Dražší Galaxy S27 Pro a S27 Ultra mají naopak zamířit úplně jinam – spekuluje se u nich o 50Mpx ultraširokém i teleobjektivu a o 16Mpx přední kameře.

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Celkem tak Samsung podle dosavadních úniků chystá čtyři modely: Galaxy S27, S27+, S27 Pro a S27 Ultra. Jejich představení se očekává začátkem roku 2027, pravděpodobně už v lednu. Do té doby se ale specifikace mohou ještě klidně několikrát změnit, takže všechny dnešní informace berte s rezervou.

Sáhne Samsung u základního Galaxy S27 opravdu po snímači od Sony?

Zdroje: GSMArena, Galaxy Club

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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