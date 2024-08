Příznivci Androidu nedočkavě vyhlížejí Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra by měl dostat čip Snapdragon 8 Gen 4



Výkonově by tak mohl předčit iPhone 16 Pro

Ve světě chytrých telefonů pravděpodobně brzy dojde k tvrdému souboji – bude lepší Samsung Galaxy S25 Ultra, nebo iPhone 16 Pro? Příznivci Androidu a iOS se na tom nikdy nedokážou shodnout, ale experti mají ještě před vydáním obou vlajkových modelů v ledasčem jasno.

Ukazuje se, že Samsung Galaxy S25 by měl mít dva různé typy procesorů, a to v závislosti na modelu i na zemi, kde se bude prodávat. Čipset Snapdragon 8 Gen 4, který má přijít v říjnu 2024, se podle dosavadních zjištění objeví v prémiovém Samsungu Galaxy S25 Ultra. Modely Galaxy S25 a Galaxy S25+ by měly ve většině zemí (včetně těch evropských) naopak dostat Exynos 2500. Právě chystaný Snapdragon ale může podle dosavadních benchmarků výkonově vítězit nad iPhonem 16 Pro, pro nějž Apple chystá zbrusu nový čip Apple A18 Pro.

V testech Geekbench 6 se ukázalo, že prototyp čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve spojení s 12 GB RAM může dosáhnout 2 884 bodů v jednojádrovém testu a 8 840 bodů ve vícejádrovém. Velmi podobně přitom svého času dopadl iPhone 15 Pro Max s čipem A17 Pro. Pro zajímavost, předchozí generace Snapdragon 8 Gen 3 měla zhruba o třetinu horší výsledky – ale co do grafiky naopak překonávala iPhone 15 Pro Max (takže se očekává, že nová generace na tom bude graficky ještě lépe).

Je pravděpodobné, že finální verze procesoru Snapdragon 8 Gen 4, který se chlubí jádrem 4,2 GHz, bude ještě výkonnější. Experti tak předpovídají, že bude přinejmenším stejně výkonný jako A18 Pro v iPhonu 16 Pro, ne-li lepší. Apple sice na novém čipsetu hodně zapracoval, ale jeho výkon se oproti A17 Pro nemá až tolik zvednout – spíš má sázet na vylepšený Neural Engine, který bude disponovat větším počtem jader pro vyšší výkon umělé inteligence.

Na konečné rozlousknutí si budeme muset ještě počkat. Všechny nové modely iPhonů by měly tradičně být představeny v září, Snapdragon 8 Gen 4 má být oficiálně uveden v říjnu a nové vlajkové modely Galaxy S25 pravděpodobně dorazí na sklonku roku nebo na začátku toho příštího.

Trumfne podle vás Galaxy S25 nové iPhony 16?

Zdroj: sammobile.com