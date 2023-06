Snapdragon 8 Gen 3 by měl být představen v říjnu letošního roku

Mezi prvními značkami, které jej použijí bude tradičně Xiaomi

Poprvé by se mohl objevit v telefonu Redmi K70

Čipset Snapdragon 8 Gen 3 by měl být představen na letošní akci Snapdragon Tech Summit, která se bude konat v říjnu. První telefony se prý ukážou už o měsíc později, tedy v listopadu a nyní nám populární leaker Digital Chat Station odhalil, v jakém telefonu bude tento čip tikat jako první.

Stejně jako každý rok bude k prvním výrobcům, kteří nový čip použijí patřit Xiaomi. Řada Xiaomi 14 bude pravděpodobně představena v prosinci, ale ještě předtím by se mohla ukázat řada Redmi K70. Můžeme si připomenout, že v prosinci loňského roku Redmi uvedlo na trh řadu Redmi K60, která zahrnovala modely Redmi K60e, Redmi K60 a Redmi K60 Pro a letos se samozřejmě chystají nástupci. Ti se podívají zřejmě i do Evropy pod značkou POCO.

Právě Redmi K70 Pro by mohlo dostat Snapdragon 8 Gen 3, přičemž k představení by mělo dojít již v listopadu. Dosavadní informace nám říkají, že bude vlajkový čip od Qualcommu vybaven jedním jádrem Cortex X4, pěti jádry Cortex A720 a dvěma jádry Cortex A520. Předběžné výsledky z benchmarků jsou pak impozantní. V Geekbench získal tento čip na jedno jádro 2563 bodů, ve vícejádrovém testu si vyvařil neskutečných 7256 bodů. To jsou mimochodem o poznání vyšší hodnoty, než na které dosahuje Apple A16 Bionic. Pokud máte raději číslíčka z AnTuTu, v něm si odnesl skóre 1 771 106 bodů.

