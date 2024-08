Samsung údajně chystá výraznou změnu designu pro Galaxy S25 Ultra

Nový model by měl mít zaoblenější rohy pro lepší ergonomii

Změna přibližuje Ultra verzi k designu základních modelů řady S

Samsung se konečně chystá vyslyšet hlasy uživatelů a přehodnotit design své prémiové řady Galaxy S Ultra. Ačkoli současný hranatý vzhled má své fanoušky, nemalé množství uživatelů si stěžuje na nepohodlné držení telefonu. Zdá se, že s Galaxy S25 Ultra přichází tak trochu revoluce.

Renomovaný leaker Ice Universe, který se zvlášť v únicích ohledně Samsungu málokdy plete, zveřejnil maketu přední strany Galaxy S25 Ultra. A je to změna, která okamžitě bije do očí – telefon by měl mít výrazně zaoblenější rohy. Pokud se informace potvrdí, bude to první významný odklon od designového jazyka, kterého se Samsung u řady Ultra držel několik posledních generací. Proč je tato změna tak důležitá? Stačí se podívat na Galaxy S24 Ultra – ostré hrany sice vypadají stylově, ale nepříjemně se zarývají do ruky. Vedle současné S24 Ultra je rozdíl opravdu markantní.

Zajímavé je, že tímto krokem se Ultra verze přibližuje designu základních modelů řady S. Ice Universe už delší dobu naznačuje, že S25 Ultra projde výraznější změnou konstrukce. Dokonce zmínil, že by zadní část mohla být více zaoblená než přední, což by telefonu dodalo ještě praktičtější tvary.

Otázkou zůstává, jak na tuto změnu zareagují fanoušci značky. Někteří uživatelé si oblíbili právě onen prémiový, ostrý vzhled současných Ultra modelů. Na druhou stranu, pokud nový design přinese pohodlnější používání, mohlo by jít o vítané zlepšení.

Oceníte zaoblenější rohy u nadcházející jihokorejské vlajky?

Zdroj: GSMArena, Ice Universe (X)