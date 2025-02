Nad tím někdo přemýšlel! Výměna baterie u Galaxy S25 Ultra je primitivní a zvládne ji téměř kdokoliv

Reklama

Jihokorejský gigant se letos u své vlajkové lodi Galaxy S25 Ultra příliš velkými hardwarovými změnami nepochlubil, o to zajímavější jsou ale drobnosti, které se mu podařilo vylepšit. Tým z iFixit, který se specializuje na rozebírání a opravy elektroniky, nedávno na svém YouTube kanálu zveřejnil podrobnou analýzu telefonu a udělil mu nejvyšší skóre opravitelnosti za posledních deset let. To je rozhodně příjemné překvapení.

Jednou z největších novinek je způsob, jakým Samsung přistoupil k uchycení baterie. Namísto tradičního lepení zde najdeme čtyři vytahovací pásky, díky kterým je výměna akumulátoru otázkou několika minut. V praxi je baterie tak dobře přístupná, že ji v některých případech není nutné ani vytahovat pomocí těchto pásků – stačí ji jednoduše vyjmout. Tohle rozhodnutí musím pochválit, přece jen výměna baterie patří k nejčastějším servisním zákrokům.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že přilepená baterie je jedna z nejotravnějších věcí při opravě telefonu. Sám jsem v minulosti opravoval několik iPhonů a vždy jsem si u této části opravy dost zanadával. Jednou se mi dokonce podařilo původní baterii při vytahování nalomit, což rozhodně není nic příjemného – s poškozenou Li-Ion baterií se vážně nechcete potkat. Proto jsem rád, že Samsung konečně přišel s elegantnějším řešením.

Co se týče displeje, tady už je situace o něco komplikovanější. iFixit upozorňuje, že pro jeho bezpečné vyjmutí je nutné telefon zahřát na 150 °C po dobu tří minut, aby se uvolnilo lepidlo. I poté je ale manipulace s panelem poměrně náročná. Naštěstí většinu běžných oprav lze provést i bez nutnosti sundávat displej.

Zajímavostí, kterou tým iFixit příliš nerozebíral, je možnost výměny skleněných krytů fotoaparátů bez nutnosti sundávat zadní sklo telefonu. To je rozhodně praktické vylepšení, zvlášť když víme, jak náchylná tato sklíčka bývají na prasknutí.

