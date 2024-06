Samsung Galaxy S25 Ultra má projít zásadní změnou designu

Typicky ostré tvary jsou minulostí, firma se vrátí k zaobleným rohům

Ice Universe tvrdí, že bude telefon tvarově odpovídat modelu Galaxy Note7

Samsung v poslední době plní titulky médií spíše v souvislosti se skládacími telefony a hodinkami Galaxy Watch Ultra, ale i nadcházející vlajková loď, Galaxy S25 Ultra, se pomalu blíží. Informace od leakera Ice Universe na sociální sítí X naznačují, že se telefon zbaví ostrých tvarů, které se staly v posledních třech generacích jedním z hlavních poznávacích prvků jihokorejských TOP mobilů.

Dle dostupných informací by měla být S25 Ultra o 0,2 mm tenčí než jeho předchůdce, s tloušťkou 8,4 mm. To je však celkem zanedbatelný rozdíl, podstatnější je změna tvaru. Design by se měl oproti S24 Ultra výrazně změnit. Ostré hrany ustoupí zakřiveným tvarům, přičemž Ice Universe si je touto změnou naprosto jistý.

Ke svému tweetu doložil také fotografií, kde je vidět otlačená dlaň z 10minutového používání populární vlajky. To však většina lidí, kteří nosí obal stejně neřeší. V dalším tweetu se nechal slyšet, že svými tvary má být S25 Ultra podobná modelu Galaxy Note7. Snad to bude jediný společný prvek. Právě Note7 z roku 2016 musela firma totiž kvůli obřím problémům spojených s baterií stáhnout z prodeje.

Máte raději ostré, nebo zaoblené hrany u mobilu?

Zdroj: Ice Universe