Samsung vylepšuje práci s Mapami Google. Jako první se novinky dočkají majitelé řady Galaxy S25

Reklama

Samsung s příchodem řady Galaxy S25 představil také novou verzi své nadstavby One UI 7, kterou aktuálně testujeme na modelu Galaxy S25 Ultra. Kromě všemožných vylepšení a nových animací se Samsung chlubil také funkcemi Now Brief a Now Bar. Druhá jmenovaná funkce nyní dostává fajn vylepšení v podobě integrace Map Google.

Now Bar, který se nachází ve spodní části displeje, je jihokorejskou odpovědí na Dynamic Island od Applu. Zatímco konkurence z Cupertina umístila své softwarové řešení do horní části displeje, Samsung vsadil na ergonomičtější umístění ve spodní části obrazovky, kde je mnohem snáze dostupný palcem. Podobnou cestu zvolil i Google, který v připravovaném Androidu 16 představuje funkci Live Updates.

Podle ze SamMobile bude Now Bar podporovat zobrazování navigačních pokynů i na Always-on displeji. Kromě map Now Bar nabízí také ovládání multimédií, měření sportovních aktivit nebo překladač pro komunikaci v cizích jazycích. Funkce se má také učit z vašeho používání – před cestou vám například nabídne vytvoření složky s nezbytnými aplikacemi nebo vás upozorní, kdy je čas vyrazit na letiště.

Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB Kde koupit: Cena od: 35 990 Kč Koupit

One UI 7 je momentálně dostupné pouze na nové řadě Galaxy S25, na starší modely by se mělo začít dostávat v průběhu března.

Jak se vám líbí koncept Now Baru v One UI 7?

Zdroj: SamMobile