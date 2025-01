Dočkali jsme se! Android 16 přinese funkci, kterou iOS už dlouho závidíme

Reklama

Android nabízí několik variant oznámení, ale neumí jednu, kterou nabízí iOS na telefonem iPhone. Je to živé oznámení, které dokáže měnit svůj obsah podle toho, jak se mění stav sledovaného děje. Své využití najde především pro aplikace jako je taxi nebo rozvážka jídla. Místo, abyste museli sami aktualizovat aplikaci, zobrazí se vám oznámení, ve kterém vidíte stále aktuální stav.

Specialisté ze serveru Android Authority zmiňují, že v Android 16 Beta 1 ještě není systém živých oznámení plně implementován, není tedy možné si jej vyzkoušet. Navíc na to nejsou zatím připraveny ani aplikace.

Pokud si říkáte, že už jste podobnou věc viděli, tak je to jen díky tomu, že si to někteří vývojáři vytvořili sami a znamenalo to spoustu práce navíc. Nyní bude takové oznámení dostupné všem vývojářům. To by znamenalo mnohem větší rozšíření této užitečné funkce.

Využili byste živé oznámení?

Zdroj: AndroidAuthority