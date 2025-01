Testujeme Galaxy S25 Ultra: Takhle vyladěný telefon jsme v rukou dlouho neměli

Reklama

Samsung nám do redakce poslal svou nejnovější vlajkovou loď, po pár hodinách testování přináším první dojmy. Galaxy S25 Ultra prošla největší designovou proměnou za poslední roky – Samsung konečně opustil ostré hrany ve prospěch praktičtějších zaoblených rohů. V kombinaci s plochým titanovým rámem působí telefon mnohem modernějším dojmem, i když si stále zachovává svůj charakteristický vzhled. Se svým 6,9palcovým displejem rozhodně nepatří mezi kompaktní zařízení, ale díky optimalizovaným proporcím působí o něco skladněji než předchůdce.

One UI 7 je skutečný krok vpřed ve všech směrech

Co mě naprosto ohromilo hned po prvním zapnutí, je extrémní rychlost a plynulost systému. One UI 7.0 posouvá uživatelský zážitek na úplně novou úroveň. Jako uživatel Pixelu 9 Pro musím uznat, že Samsung tentokrát nastavil laťku opravdu vysoko. Animace jsou precizně vyladěné do posledního detailu, přechody mezi aplikacemi jsou prakticky okamžité a celý systém působí neskutečně responzivně. Ultrazvuková čtečka otisků prstů pod displejem patří k nejrychlejším na trhu – odemykání je v podstatě instantní.

Dvě nové funkce demonstrují, kam Samsung směřuje. Now Bar v dolní části displeje zobrazuje aktuální aktivity – třeba stopky, záznamník nebo sportovní aktivitu. Now Brief zase několikrát denně nabídne chytrý přehled – ráno vás informuje o kvalitě spánku a plánech na den, odpoledne připomene schůzky a večer shrne aktivitu. Systém se učí z vašeho chování a časem nabídne automatizaci rutinních úkonů.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Parametry

Displej 6,9″ AMOLED, LTPO 120Hz, 1440 x 3120 , 2600 nitů Čipset a operační paměť Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM Operační systém Android 15, One UI 7.0 Baterie 5000 mAh, 45W kabelové + 25W bezdrátové nabíjení Hlavní fotoaparát 200 MP, f/1.7, 24mm Ultraširoký fotoaparát 50 MP, f/1.9, 120˚ Teleobjektiv (3násobný) 10 MP, f/2.4, 67mm, 3x optický zoom Teleobjektiv (5násobný) 50 MP, f/3.4, 111mm, 5x optický zoom Rozměry a váha 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gramů Cena od 35 990 Kč

Samsung evidentně zapracoval i na zvukové stránce, na prezentaci ji ale prostor překvapivě nevěnoval. Díky větší mřížce reproduktoru (a subjektivně bych řekl i kompletně novým reproduktorům) nabízí stereo reproduktory překvapivě bohatý zvuk s výraznou dynamikou a solidními basy. Srovnatelný zvuk jsem slyšel snad jen z ROG Phonu. Displej s maximálním jasem 2600 nitů je tradičně špičkový, nově je chráněný odolnějším sklem Gorilla Glass Armor 2, které by mělo nabídnout až o 28 % lepší odolnost proti prasknutí.

Hardwarově Samsung vsadil na osvědčenou kombinaci – Snapdragon 8 Elite for Galaxy s 12 GB RAM zajišťuje brutální výkon, který se projevuje nejen v oné extrémní plynulosti systému, ale také multitaskingu nebo hraní her, ačkoliv jsem měl možnost zatím jen na pár minut otestovat Diablo Immortal, je zjevné, že Samsung hodně zapracoval i na chlazení. Odpařovací komora je větší a telefon nemá problém udržet teplotu pod 40 stupni Celsia po 15 minutách hraní. Fotoaparáty dostaly pouze drobný upgrade v podobě 50Mpx ultraširokého snímače s větším senzorem a automatickým ostřením, který by měl přinést lepší makro fotografie a kvalitnější snímky za zhoršených světelných podmínek. Hlavní 200Mpx senzor zůstává beze změny, což ale není nutně na škodu – stále patří k tomu nejlepšímu na trhu.

Samsung přidal do videí parádní novinku – Audio gumu. Podobně jako na Pixelech můžete i tady potlačit či zesílit různé zvuky ve videích. U videa Samsung zabodoval i jinde – základem je 10bitové HDR nahrávání s výrazně bohatšími barvami a konečně se dočkáme i profesionálního LOG profilu. Pokud se rádi vyžíváte v barevných korekcích, tohle vás potěší.

Menší ústupky v podobě S Penu a Qi2

Menší zklamání přichází u S Penu – stylus přišel o Bluetooth konektivitu a s ní i o vzdálená gesta. Samsung to zdůvodňuje nízkým využitím těchto funkcí mezi uživateli a možností zmenšit rozměry telefonu díky absenci Bluetooth modulu. Jako nástroj pro psaní poznámek a kreslení funguje stylus stále výborně, jen už z něj není „kouzelná hůlka“. Překvapivé je rovněž rozhodnutí neumístit magnety pro Qi2 nabíjení přímo do telefonu – ty najdete pouze v oficiálních pouzdrech.

Majitelé se ale mohou těšit na 7 let aktualizací systému a bezpečnostních záplat. Samsung také přidal podporu nahrávání hovorů s automatickým přepisem do textu (v češtině po připojení ke cloudu). Prémiové funkce jako Gemini Advanced dostanete na 6 měsíců zdarma.

Verdikt po prvních dnech: Tohle bude jízda

Za cenu startující na 35 990 Kč sice nejde o levnou záležitost, ale Samsung i letos nabízí opravdu přesvědčivý balíček. One UI 7.0 je neskutečně rychlé, umělá inteligence konečně dává smysl a nový design je rozhodně krokem vpřed. Definitivní verdikt přineseme až v podrobné recenzi, ale už nyní je mi docela jasné, že mám opět čest s naprostou špičkou současného mobilního trhu.

