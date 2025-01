Samsung oprášil slavné jméno! Galaxy S25 Edge je extrémně tenká placka se dvěma foťáky

Reklama

Dnes byl den D pro jihokorejský Samsung, který kromě očekávané trojice Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra vytáhl z rukávu ještě jedno překvapení. Na úplném konci dnešní prezentace Unpacked nám firma ukázala krátký teaser na Galaxy S25 Edge. Ano, čtete správně – Samsung oprášil označení Edge, které jsme naposledy viděli u řady Galaxy S7.

Velký návrat modelu Edge

Spekulace o velmi tenkém telefonu od Samsungu se objevovaly už několik měsíců, tehdy se však hovořilo o modelu Galaxy S25 Slim. Samsung nakonec zvolil jiné označení, které má v jeho portfoliu bohatou historii. Otázkou však zůstává, zda nový Edge naváže na úspěchy svých předchůdců.

Samotný teaser byl velmi skoupý na informace. Samsung ukázal především extrémně tenký profil telefonu a naznačil některé vnitřní komponenty včetně pokročilého systému chlazení. To naznačuje, že by telefon mohl disponovat stejně výkonným procesorem jako zbytek řady S25. Zajímavostí je přítomnost pouze dvou fotoaparátů na zádech, zatímco standardní modely jich mají tři.

200MP foťák i Snapdragon 8 Elite

Podle dostupných informací by se měl Galaxy S25 Edge objevit na trhu někdy v květnu. Měl by nabídnout 6,7palcový AMOLED displej a čipset Snapdragon 8 Elite For Galaxy. V útrobách by se mělo ukrývat 12 GB RAM a 256GB úložiště. Fotovýbava by měla čítat 200Mpx hlavní snímač doplněný o 50Mpx teleobjektiv s 3,5násobným přiblížením.

Největší otazník visí nad kapacitou baterie. Při tloušťce pouhých 6,4 milimetru je na místě pochybovat, jak dlouho telefon vydrží na signálu. Takový Galaxy S25+ se 4900mAh baterií je totiž výrazně tlustší.

Samsung zatím nepotvrdil, na které trhy svůj tenký smartphone přivede. Podle vyjádření jihokorejské pobočky by se měl objevit nejprve v USA a Jižní Koreji, další regiony by měly následovat v druhé vlně. Cena zatím nebyla stanovena, ale očekává se, že by se měla pohybovat mezi Galaxy S25+ a S25 Ultra.

Zajímavé je i načasování uvedení. Apple údajně chystá na druhou polovinu roku svůj iPhone 17 Air, který by měl být ještě tenčí než Edge. Zdá se tedy, že Samsung chce být v tomto segmentu první a ukrojit si svůj díl před příchodem konkurence z Cupertina.

Co říkáte na nový Samsung Galaxy S25 Edge?

