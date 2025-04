Úsporná taktika Samsungu. Nový telefon dostane prý srdce z loňského modelu

Samsung se údajně chystá trochu zklamat fanoušky svých cenově dostupnějších vlajkových lodí. Podle nedávno uniklých informací připravovaný Galaxy S25 FE nedostane očekávaný výkonnostní upgrade a zůstane věrný stejnému procesoru, jaký pohání aktuální generaci Galaxy S24 FE. I přes přirozené očekávání každoročního vylepšení se korejský gigant rozhodl šetřit na tom nejdůležitějším – na srdci celého přístroje.

Stejný čipset, nová generace

Modely s označením FE (Fan Edition) představují pro Samsung důležitou součást portfolia, která nabízí většinu prémiových funkcí vlajkových telefonů za přijatelnější cenu. Aby tohoto cenového rozdílu dosáhl, musí výrobce někde uspořit – typicky na materiálech, fotoaparátech nebo právě na čipsetu. V případě chystaného Galaxy S25 FE to vypadá, že úsporná opatření budou citelná.

Web Android Authority objevil kódy naznačující, že Samsung nasadí do nového modelu stejný procesor Exynos 2400e, jaký pohání současný Galaxy S24 FE. Tento objev vychází z analýzy interních kódových označení, která Samsung používá pro své produkty. Řada „R“ typicky označuje telefony FE – přičemž r9 byl Galaxy S21 FE, r11 představuje Galaxy S23 FE, r12s je současný Galaxy S24 FE a logicky r13s by měl být připravovaný Galaxy S25 FE.

Co je však zajímavé, u kódových označení r12s a r13s se objevuje stejný identifikátor procesoru – „s5e9945“, což je interní označení pro čip Exynos 2400/2400e.

Výkonnostní propast se bude prohlubovat

Exynos 2400e, který najdeme v aktuálním Galaxy S24 FE, není sám o sobě špatným procesorem. Dokáže nabídnout solidní výkon pro každodenní používání i náročnější úlohy. Problém je však v rychlosti vývoje mobilních čipsetů a v tom, jak rychle zastarávají.

Již nyní Exynos 2400e výrazně zaostává za Snapdragonem 8 Gen 3, který pohání většinu vlajkových telefonů z roku 2024. Propast se ještě více zvětšila s příchodem Snapdragonu 8 Elite, jenž nabízí společně s Dimensity 9400 bezkonkurenční výkon v současné generaci Android telefonů. A pokud Galaxy S25 FE dorazí v očekávaném termínu – tedy v říjnu 2025 – na trhu již bude k dispozici další generace vlajkových procesorů od Qualcommu.

To staví budoucí Galaxy S25 FE do nevýhodné pozice. Zatímco jeho cenovka bude jistě reflektovat, že jde o „téměř vlajkový“ telefon, jeho výkon bude odpovídat modelům střední třídy, které v té době budou nabízet podobný nebo vyšší výkon za nižší cenu.

Proč Samsung zvolil tuto strategii?

Rozhodnutí Samsungu zachovat stejný procesor může mít několik důvodů. Prvním a nejzřejmějším je snaha o snížení výrobních nákladů a zvýšení marže. Exynos 2400e je vlastní čip Samsungu, což znamená, že společnost nemusí platit licenční poplatky externímu dodavateli, jako je Qualcomm.

Druhým důvodem může být snaha o jasnější diferenciaci produktových řad. Pokud by Galaxy S25 FE nabízel výkon srovnatelný s vlajkovými modely Galaxy S25, mohlo by to kanibalizovat prodeje dražších telefonů. Tímto krokem Samsung vytváří zřetelnější odstup mezi modelovými řadami.

Třetím faktorem by mohl být problém s dostupností čipů. Exynos 2400e je již zavedený do výroby, zatímco nový čipset by vyžadoval úpravy výrobních linek a další investice, což by mohlo způsobit zpoždění uvedení na trh.

Ne jen S25 FE

Zajímavé je, že podle dostupných informací nemá být Galaxy S25 FE jediným novým telefonem, který dostane Exynos 2400e. Očekává se, že stejný procesor by mohl pohánět i chystaný Galaxy Z Flip FE – tedy dostupnější variantu skládacího telefonu, o které se rovněž spekuluje.

Samsung se pravděpodobně rozhodl maximalizovat návratnost své investice do vývoje a výroby čipsetu Exynos 2400e tím, že ho nasadí do více zařízení. Tato strategie dává ekonomický smysl, ale otázkou zůstává, jak ji přijmou zákazníci, kteří očekávají pokrok s každou novou generací.

Na druhou stranu, Galaxy S25 FE pravděpodobně nabídne jiné výhody typické pro značku Samsung – kvalitní displej, dobré fotoaparáty, dlouhodobou softwarovou podporu a propracovaný ekosystém. Pro mnoho uživatelů tyto aspekty mohou vyvážit absenci nejnovějšího procesoru.

Zatím je však třeba brát tyto informace s rezervou. Do očekávaného říjnového uvedení se toho může ještě hodně změnit a Samsung může své plány přehodnotit.

Jaký je váš názor? Vadilo by vám, kdyby nový model FE přišel se stejným procesorem jako jeho předchůdce, nebo jsou pro vás důležitější jiné aspekty telefonu? Dejte nám vědět v komentářích.

Vadila by vám přítomnost loňského Exynosu v letošním Galaxy S25 FE?