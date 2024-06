Samsung Galaxy S24 vs. Xiaomi 14: Souboj kompaktních vlajek

Xiaomi 14 a Samsung Galaxy S24 jsou přímými konkurenty

Stojí podobně, nejsou přerostlé a mají nekompromisní výbavu

Testovali jsme oba a povíme si, který z nich je lepší

Samsung Galaxy S24 i Xiaomi 14 jsou přímými konkurenty. Pokud hledáte kompaktní vlajkovou loď, existuje velká šance, že jste do výběru právě tyto dva kousky zařadili. Mám zkušenost s oběma a v tomto článku se podělím o názor na to, jaký bych si koupil. Oba telefony se setkaly s velkým zájmem, a to oprávněně. Nabízí špičkové specifikace v kompaktním balení, což je v dnešní době vzácnost.

Srovnání parametrů

Specifikace Xiaomi 14 Samsung Galaxy S24 Displej 6,36″ LTPO OLED, 2670 x 1200, 120Hz, 3000 nitů (špička), HDR10+, Always-On 6,2″ LTPO OLED, 2340 x 1080, 120Hz, 2600 nitů (špička), HDR10+, Always-On Ochranné sklo Gorilla Glass Victus (1. generace) Gorilla Glass Victus (2. generace) Rozměry a váha 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 gramů 147 x 70.6 x 7.6 mm, 167 gramů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Paměť 12 GB LPDDR5X RAM, 256/512 GB UFS 4.0 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128/256/512GB UFS 3.1/4.0 Software Android 14, HyperOS, 5 let aktualizací Android 14, One UI 6.1, 7 let aktualizací Baterie 4610mAh, 90W kabelové, 50W bezdrátové, 10W reverzní nabíjení 4000mAh 25W kabelové, 15W bezdrátové, 4.5W reverzní nabíjení Hlavní kamera 50MP širokoúhlý, 50MP teleobjektiv (3,2x), 50MP ultraširoký 50MP širokoúhlý, 10MP teleobjektiv (3x), 12MP ultraširoký Selfie kamera 32MP 12MP Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Dual SIM, Dual eSIM Tělo boční rám z lesklého kovu, skleněná záda boční rám z hliníku, záda ze skla Certifikace IP68 IP68 Stylus Není Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Stereo Cena od 21 999 Kč od 21 990 Kč

Velikost: Kompaktní vítězství Samsungu

Začněme nejvýraznějším rozdílem a to sice velikostí. Galaxy S24 je krapet lehčí a tenčí než Xiaomi 14. Jihokorejská vlajka je svou velikostí nejblíže základním iPhonům, což jsou obecně jedny z nejmenších telefonů na trhu. Xiaomi 14 se mi však osobně ovládalo o něco lépe díky nepatrně většímu displeji, čínskou vlajkovou loď jsem si oblíbil i designově, což se o relativně nudné S24 říct nedá. Nelze ji však upřít praktičnost. Díky matné zadní straně a hliníkovým rámečkům, se na ní nezachytávají otisky ani další nepořádek, což se rozhodně o Xiaomi říct nedá. To jsem bez obalu leštil denně. Samsung vede i v odolnosti, jelikož má na přední i zadní straně Gorilla Glass Victus druhé generace, majitelé Xiaomi se budou muset spokojit s první generací.

Všeobecně bych S24 doporučil uživatelům, kteří chtějí co nejmenší telefon a nevadí jim konzervativnější design. S Xiaomi uděláte více parády a budete mít větší displej. A když už jsme displeje nakousli, pojďme se na ně podívat trochu blíže.

Displej: Jeden bez Dolby Vision…

Oba telefony se pyšní krásnými AMOLED displeji s tenkými rámečky a malými průstřely uprostřed. Barevně je mi opět sympatičtější Xiaomi, ale přestože i papírová maximální svítivost hraje v jeho prospěch, v praxi jsem na sluníčku používal raději Galaxy S24, která mi subjektivně přišla svítivější, jakkoliv absurdně to může znít.

U Samsungu se musíte smířit s absencí Dolby Vision, jelikož firma nechce za tuto certifikaci platit, Xiaomi ji samozřejmě má a chlubí se i jemnějším rozlišením s výsledkem 460 pixelů na palec, Samsung má „jen“ 416 pixelů na palec. Zbytek parametrů zůstává takřka totožný, samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence v obou případech. Čtečka otisků prstů mi přišla o něco lepší u Samsungu, ale nejde o dramatický rozdíl.

Výkon: Xiaomi vládne

Samsung se po roční pauze opět vrátil k procesorům Exynos, v Galaxy S24 tiká konkrétně Exynos 2400, který se oproti Exynosu 2200 u řady Galaxy S22 dramaticky zlepšil. Za celou dobu používání jsem se setkal jen s minimem záseků a trhaných animací, což se rozhodně dva roky zpět říct nedalo a špatný není ani hrubý výpočetní výkon.

Na Snapdragon 8 Gen 3 ale jihokorejský kolos ani tentokrát nedosáhl. Ten je lepší v energetické efektivitě a má vyšší výkon, Xiaomi ho navíc dokáže držet velmi stabilně, takže vám nebudou dramaticky padat snímky ve hrách ani po delší session. To sebou ale nese i jistou nevýhodu a v podobě zahřívání, telefon nemá problém přesáhnout i 45 stupňů Celsia, je-li konstantně zatěžován. Podobně se ale chová i Samsung, takže si ani jeden z výrobců nemá co vyčítat.

Při běžném používání jsou ale oba smartphony extrémně plynulé, zvládají skvěle multitasking a další náročnější operace. Ještě před dvěma lety bych vám Samsung už kvůli čipu nedoporučil, ale letos jsou rozdíly relativně zanedbatelné, takže bych se podle čipsetu osobně nerozhodoval. Mimochodem — před nějakým časem jsem porovnával Snapdragon 8 Gen 3 a Exynos 2400 podrobněji v samostatném článku.

Výdrž baterie: Samsung zůstal nepřekonán

Výdrž baterie hraje ve prospěch Samsungu, přestože to z papírových parametrů absolutně nevyplývá. Jihokorejský telefon má totiž pouze 4000mAh baterii, Xiaomi 14 4610mAh. Naopak byste si asi na první dobrou řekli, že v kombinaci se Snapdragonem dá čínská vlajka podstatně lepší výdrž, ale opak je pravdou. Těžko říct, proč tomu tak je, ale myslel bych si, že je to dáno softwarem. Zatímco One UI je velmi dobře vyladěné, HyperOS (dříve MIUI) na tom tak slavně není. Výdrž obecně považuji za největší slabinu Xiaomi telefonů, není to pouze případ Xiaomi 14, ale také levnějších mobilů POCO ve střední třídě nebo Xiaomi 14 Ultra, která má dokonce 5000mAh baterii a výdrž přesto není nikterak oslnivá.

S Galaxy S24 jsem se pravidelně dostával na přes 7 hodin zapnutého displeje, Xiaomi 14 běžně ukazovalo od 6 do maximálně 7 hodin. Na druhou stranu — Xiaomi 14 má výrazně rychlejší 90W nabíjení, Samsung má pouze 25W, takže šťávu doplníte podstatně rychleji. O hodinku kratší výdrž jsem osobně schopen postrádat, protože možnost dobít telefon za z 0 na 100 % za necelých 40 minut, je neskutečně osvobozující pocit. Ale naprosto chápu, že lidé, kteří přes den nemají kde nabíjet, to budou mít přesně naopak.

Fotoaparáty: Xiaomi má větší charakter

Oba telefony nabízejí univerzální trojitý kamerový systém a z mého pohledu jsou minimálně dva z nich lepší u Xiaomi. Bavím se o hlavním snímači a teleobjektivu, který podává u čínského telefonu skvělé výsledky. Oba senzory jsou opticky větší, což má pozitivní dopad nejen na míru detailů, ale také na velmi dobré snímky i za zhoršeného světla. Samsung začal s fotoaparáty trochu stagnovat a do příštího roku bude muset zabrat, protože mu konkurence dost utekla.



Nelze říct, že je rozdíl mezi oběma telefony propastný, ale minimálně je viditelný. A to i u videa. Oba dva telefony natáčejí vynikající záznam, ale Xiaomi je dál za zhoršeného světla a má lepší stabilizaci. Právě videozáznam mě u obou letošních čínských vlajek hodně překvapil, patří k nejlepším na trhu.

Podrobnější fototest mezi oběma telefony pro vás nachystám, do té doby přidávám pár snímků z Xiaomi 14: