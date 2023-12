Řada Samsung Galaxy S24 uniká v celé své kráse, známe specifikace i vzhled

Potvrdila se informace o QHD panelu u verze S24 Plus

Titan dostane jen Ultra, teleobjektiv zůstává záhadou

Řada Galaxy S24 je předmětem nejrůznějších úniků už několik měsíců, ale to, co nyní vyplulo na povrch je trochu jiný odvar. Na internet se totiž dostalo několik oficiálních materiálů a to včetně renderů a specifikací. Pokud si tedy nechcete zkazit lednové oficiální představení, možná byste měli v tomto momentě přestat číst. Máme totiž (takřka) všechno.

Po sociální síti X se včera večer začalo objevovat několik oficiálních renderů, které později doplnila tabulka se specifikacemi, která je na 99 % oficiální. Soudím tak dle vzhledu, písma i ikonek, které jihokorejská firma každoročně používá. V podstatě se nám potvrdily veškeré spekulace a to včetně té, že Galaxy S24 Plus dostane displej s QHD rozlišením. Všechny panely nabídnou svítivost až 2600 nitů, v případě modelů S24 a S24+ můžeme opět počítat s 50MP hlavním fotoaparátem, který zvládne natáčet 8K video, Ultra dostane 200MP hlavní snímač.

Zajímavé jsou možnosti zoomu. Zatímco levnější modely budou mít 2x/3x teleobjektiv (ten první bude pravděpodobně pouze výřezem z hlavního snímače), Ultra má nabídnout 2x, 3x, 5x a 10x zoom. Zachová si telefon 10x teleobjektiv, nebo půjde o výřez z 5x teleobjektivu? Na to zatím neznáme jednoznačnou odpověď, ačkoliv se leakeři shodují na tom, že se s oblíbeným zoomovacím objektivem můžeme rozloučit.

Samsung Galaxy S24 Ultra dostane opět 5000mAh baterii, model Plus 4900mAh baterii a základní pak 4000mAh. Nejdražší model bude také jako jediný disponovat titanovým tělem, zbylé dva se spokojí s „Armor Aluminium 2.0“ materiálem.

Kromě tabulky se leakerům podařilo dostat také k dalším oficiálním materiálům. Snímky samotného telefonu odhalují kompletní design, za což Samsung rozhodně nebude rád, přestože žádnou revoluci v tomto směru očividně nechystá.

Pod kapotou bude údajně tikat Exynos 2400, tedy pokud se budeme bavit o evropských verzích, jediná Ultra dostane po celém světě Snapdragon 8 Gen3. Ceny mají dle dosavadních informací zůstat stejné jako u řady Galaxy S23.

Který model vás oslovil nejvíce?

Zdroj: Evleaks, Arsene Lupin