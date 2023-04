Galaxy S24 Ultra má mít o jeden fotoaparát méně

Současný 3x teleobjektiv má být nahrazen variabilním objektivem

Počítá se také se Snapdragonem 8 Gen3 a 144Hz displejem

Samsung Galaxy S23 Ultra je jedním z nejlepších telefonů současnosti, alespoň to tvrdíme v naší recenzi. Už nyní se ale začíná hovořit o Galaxy S24 Ultra, která by mohla přinést velké změny ve fotoaparátech, respektive v jejich počtech.

Leaker Ice Universe ve svém příspěvku zmiňuje, že by jihokorejská firma mohla odstranit sočasný trojnásobný teleobjektiv, který by měl být nahrazen novým, variabilním objektivem s až desetinásobným zoomem. Ten by mohl ještě zlepšit kvalitu přiblížených fotografií, které má už teď Ultra verze na velmi vysoké úrovní, ačkoliv třeba na vlajky od Huawei ještě trochu ztrácí.

Hovoří se také o novém displeji se 144Hz obnovovací frekvencí, ale také čipsetu Snapdragon 8 Gen3, který by měl přinést dramaticky vyšší výkon, než současná generace. Už ta ho má přitom na rozdávání. V neposlední řadě by měla Galaxy S24 Ultra podporovat satelitní připojení a přidat se tak k mobilním telefonům od Applu a Huawei, které už ho nějakou dobu mají.

Zdroj: GSMArena