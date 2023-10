Samsung Galaxy S24 Ultra je jedním z nejočekávanějších přístrojů roku 2024

Telefon může přijít o teleobjektiv, kvalitě fotografií to může prospět

Samsung sází na AI a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Fotoaparát je jednou z nejdůležitějších funkcí u moderních mobilních telefonů a právě podle něj si spousta zákazníků vybírá svůj mobilní telefon. Samsung u svých telefonů Galaxy Ultra několik let nabízel 10x zoom, teď to ale vypadá, že Galaxy S24 Ultra se bez tohoto teleobjektivu bude muset obejít. Přitom ale půjde kvalita takto přiblížených snímků nahoru. Jak je to možné? Samsung to vysvětlil na svých stránkách.

ISOCELL Zoom Anyplace: New Solution for 200MP | Samsung

Může za to intenzivní vývoj v oblasti fotoaparátů a také výkon procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 který umožní vývojářům fotografická kouzla. Pokud se procesor spojí s rozlišením 200 megapixelů (a takové fotoaparáty Samsung umí), může být výsledek působivý i bez zmíněného teleobjektivu. Vyzdvihnout musíme technologii ISOCELL Zoom Anyplace. Ta umožní sledovat pohybující se objekt, udržovat ho uprostřed záběru a navíc bude video stabilizované. Ve 4K rozlišení jsou zaznamenány obě scény, původní i přiblížená. Pravděpodobně se blíží doba, kdy opět začne klesat počet fotoaparátů v mobilních telefonech. A to není špatná představa…

Ostatně to není jen o optickém zoomu. Phonearena připravila článek, kde mimo jiné porovnala 10x zoom u Galaxy S23 Ultra se stejným přiblížením u OnePlus Open, které ale nabízí jen 3x optickým zoom. Přesto srovnání vyhrálo, kvalita takto přiblížený snímků byla u OnePlus lepší.

Samsung Galaxy S24 Ultra by ale měl přinést výrazný posun v kvalitě přiblížených fotografií. Samsung ve své prezentaci tento přístroj nikde nezmiňuje, je ale pravděpodobné, že nové technologie se poprvé objeví právě u něj. Ostatně jen Galaxy S24 Ultra má globálně spoléhat na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, u ostatních modelů se v některých zemích opět objeví Exynos.

10x optickým zoom prohrává s 3x optickým zoomem? Ano…

A malá odbočka na závěr – několik let jsem používal Huawei P40 Pro+, který nabídl 10x zoom jako vůbec první. Na papíře to vypadalo hezky, ale moc často jsem jej nepoužil. Udržet pevnou ruku je těžké, ne vždycky je možné si telefon někam opřít. Moje zkušenost je taková, že 3x případně 5x zoom v pořádné kvalitě mi udělá větší službu a používám jej častěji. Maximální přiblížení jsem několikrát použil místo dalekohledu. Ale pak jsem k narozeninám dostal klasický dalekohled a ten vidí mnohem dál.

Těšíte se na Samsung Galaxy S24 Ultra?

Zdroj: phonearena, Samsung