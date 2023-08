V posledních týdnech se hojně spekuluje o tom, jaký čipset bude použit v řadě Galaxy S24 pro Evropu

Mnozí leakeři se shodují na návratu Exynosu, který by měl disponovat deseti jádry

Situace ale může dopadnout jinak a Snapdragonu se (možná) dočkáme i u nás

V poslední době se objevilo mnoho spekulací o tom, jaký čipset bude pohánět nadcházející řadu Samsung Galaxy S24. Zatímco někteří tvrdí, že Samsung bude v Evropě používat pro telefony Galaxy S24 Exynos 2400, jiní zase tvrdí, že to není tak docela pravda. Jak to tedy vlastně celé bude? Možná známe konečně odpověď.

Galaxy S24 Ultra a Snapdragon 8 Gen 3

Podle nejnovějších informací od leakera Setsuna Digital bude Samsung Galaxy S24 Ultra na všech trzích používat Snapdragon 8 Gen 3, což by dávalo logiku. Jihokorejský výrobce trochu ušetří a do S24/S24+ nasadí vlastní Exynos, ale zákazníky, kteří budou chtít Ultra variantu o Snapdragon neochudí. Otázkou však zůstává, co by tato situace udělala s prodeji celé řady. Pokud bude totiž čipset od Qualcommu opět výrazně lepší, mohli bychom se teoreticky dočkat situace, kdy se Plus verze nebude prodávat tak dobře jako letos a zákazníci si rovnou pár tisíc připlatí za Ultru.

Zprávy naznačují, že S24 Ultra bude mít nastavenou základní paměť RAM 8 GB, přičemž maximální kapacita úložiště bude zvýšena na 2 TB, což je dvojnásobek oproti S23 Ultra.

Exynos 2400: Co můžeme očekávat?

Pokud se vrátíme k Exynosu 2400, tento čip by měl mít deset jader v čele s extra výkonným jádrem Cortex-X4. Grafickým čipem by měl být Xclipse 940, který je vyvinutý ve spolupráci s AMD. Tato GPU jednotka by měla nabídnout dvojnásobný výpočetní výkon oproti Xclipse 920 v Exynosu 2200.

Byli byste s podobným řešením spokojení?

Zdroj: GSMArena