Velké změny! Bude takhle vypadat Samsung Galaxy S24 Ultra?

Telefon Samsung Galaxy S24 Ultra se objevil na prvních renderech

Ty naznačují poměrně značné designové změny

Mohli bychom se dočkat i větší baterie

Minulý týden vypluly na povrch první rendery telefonů Galaxy S24 a Galaxy S24+, nyní jsme se konečně dočkali také možného vzhledu Galaxy S24 Ultra. Dal ho dohromady YouTuber 4RMD a snažil se vycházet hlavně z uniklých informací.

Bude takhle vypadat Galaxy S24 Ultra?

Hned na první pohled si nelze nevšimnout celkem zásadních designových změn, především na horní a spodní straně telefonu. Ty jsou totiž poslední dvě generace ploché, jihokorejský gigant by se ale mohl vrátit k oblejším tvarům a to i přes fakt, že modely S24 a S24+ jdou přesně opačným směrem. Ultra by se tedy odlišila ještě více než je tomu v současnosti.

Galaxy S24 Ultra: Unveiling/Introduction | Samsung (Concept Trailer)

Jednou z nejvíce očekávaných změn u příštího Galaxy S24 Ultra je údajný přechod na titanový rám. Tento materiál údajně využije i konkurenční iPhone 15 Pro, přičemž slibuje nejen mimořádnou pevnost, ale také nízkou váhu.

Pokud se tato zvěst ukáže být pravdivou, mohli bychom se dočkat telefonu, který je lehčí než jeho předchůdce. První zvěsti naznačují, že bude S24 Ultra asi o gram lehčí než S23 Ultra. Pokud by se tato informace ukázala jako pravdivá, vážila by novinka 233 gramů a to i přesto, že displej naroste na 6,9 palce a hovoří se dokonce i o 5 500mAh baterii. Co se týče dalších specifikací, telefon by měl dostat o něco větší hlavní snímač, opět s rozlišením 200 Mpx. Očekává se také nasazení 50Mpx teleobjektivu.

Byli byste spokojení s tímto vzhledem?

Zdroj: tomsguide.com, 4RMD