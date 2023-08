Ohebné telefony Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5 jsou už měsíc venku, takže se leakeři postupně mohou zaměřit na další vlajkové telefony od Samsungu – řadu Galaxy S24. Oblíbený Ice Universe nyní sdílel makety k telefonům Galaxy S24 a Galaxy S24+, které mají projít menší, přesto podstatnou designovou inovací.

Leaker tvrdí, že má nová řada Galaxy S24 přinést podstatné změny ve svém designu. Samsung pravděpodobně vyhodnotil, že se ploché a ostré hrany, které jsou trendem posledních měsíců uživatelům líbí a proto je ještě více zdůrazní u příštích vlajkových telefonů. Zploštění bočních rámečků má zajistit sjednocení právě s nedávno představenými ohebnými telefony – Galaxy Z Fold5 a Z Flip5. Jihokorejské mobily se tedy budou ještě více podobat například iPhonům.

Breaking

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023