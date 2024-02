Samsung letos poprvé ukázal telefon s titanovou konstrukcí

YouTube kanál JerryRigEverything se novince podíval detailně na zoubek

Titanu je v telefonu překvapivě hodně, přítomen je ale také plast a hliník

Loni na podzim ukázal Apple svůj vůbec první telefon z titanu a letos na něj navázal také Samsung, který si sice už materiál osahal v Galaxy Watch5 Pro, ale do jihokorejského telefonu zamířil až v roce 2024. Zack z kanálu JerryRigEverything chtěl zjistit, jak to s titanem ve skutečnosti je a rozhodl se podrobit telefon důkladnému testu včetně jeho vložení do pece o teplotě 1 100 °, aby se oddělily všechny části.

Přítomnost nového materiálu je jednou z největších inovací Galaxy S24 Ultra. Zatímco loňský model se spoléhal výhradně na hliník, letos jsme se dočkali titanu, který je vychvalován především díky své pevnosti a lehkosti. Loňská Ultra je vyfrézována z pevného bloku hliníku, avšak pokud jste si mysleli, že Samsung použil letos pevný blok titanu, pletli byste se. Titan je na takový postup příliš drahý, takže místo toho jsou z titanu vyrobeny jen proužky, které tvoří vnější část telefonu.

How much ‚Titanium‘ is Samsung *actually* using? – NO SECRETS HERE!

Vnitřní konstrukce Galaxy S24 Ultra odhaluje kombinaci hliníku a plastu, vnitřní hliníkový rám poskytuje pevnou oporu pro klíčové komponenty, zatímco vstřikovaný plast po obvodu rámu pevně drží titanové proužky na svém místě. Právě tímto způsobem se jihokorejské firmě podařilo udržet velmi podobnou cenu jako loni, jinak by určitě musel zdražovat a ne zrovna málo.

Zajímavé je také porovnání přístupu Samsungu a Applu. Zatímco Samsung se rozhodl pro kombinaci titanu, hliníku a plastu, Apple u řady iPhone 15 Pro upřednostnil spojení vnějšího titanového povrchu s vnitřním hliníkovým rámem, přičemž využil tvrdší titan úrovně 5 (ten se využívá mimochodem i ve vesmírném průmyslu a přidává se do něj hliník a vanad), zatímco Samsung vsadil na titan úrovně 2, který je o něco měkčí, ale jedná se o čistý titan bez příměsi dalších prvků.

