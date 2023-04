Samsung Galaxy S23 Ultra s námi není ani dva měsíce a už se hovoří o jeho nástupci. Model Galaxy S24 Ultra by mohl podle nejnovějších informací disponovat ještě rychlejším displejem a rovněž v něm bude s největší pravděpodobností použit čip od Qualcommu.

Nadcházející vlajková loď by měla disponovat displejem se 144Hz obnovovací frekvencí. Kromě nového displeje bude řada Galaxy S23 podporovat satelitní připojení, podobně jako to nabízí třeba Apple či Huawei. Součástí by měl být také čipset Snapdragon 8 Gen3, který nabídne výrazně vyšší výkon než aktuální generace. Vylepšení by se mělo dostat také na hlavní 200Mpx fotoaparát a teleobjektiv, avšak zdroj nebyl v tomto případě nijak konkrétní.

Co byste si přáli v nové řadě Galaxy S24?

