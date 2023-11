Takto má vypadat řada Samsung Galaxy S24!

Představení řady Samsung Galaxy S24 proběhne už za dva měsíce

O novinkách se pravidelně objevují zajímavé informace, máme se na co těšit

PhoneArena vytvořila kvalitní rendery, pojďte si novinky prohlédnout

Řada Samsung Galaxy S24 bude patří k nejočekávanějším telefonům roku 2024 a čekání už nebude příliš dlouhé. Díky serveru PhoneArena si můžeme o designu novinek udělat zatím nejlepší představu, redaktoři vytvořili (na základě dosud zjištěných informací) obrázky, které mají věrně zachycovat podobu celé řady. Jak se vám líbí?

Design je povedený, hlavní novinkou mají být rovné boky a celkově výrazně hranatější tvar napříč celou řadou. Letošní Samsung Galaxy S23 působí v ruce příjemným dojmem, nástupce má mít hrany výraznější, to by ale mělo prospět jistějšímu úchopu. Osobně jsem velikým fanouškem rovných boků a hranatějších tvarů, nový designový směr Samsungu se mi líbí. Navíc bychom se měli dočkat také řady atraktivních barevných variant, nebude to žádná nuda.

Škoda jen, že v Evropě se kromě modelu Galaxy S24 Ultra nepočítá s použitím procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Chápu, že Exynos nabídne podobné vlastnosti, ale Qualcomm zůstává volbou číslo jedna…

Jak se vám líbí řada Samsung Galaxy S24?

Zdroj: phonearena