Samsung za týden představí řadu Galaxy S24. Půjde o hodně!

Přesně za týden představí Samsung první tři vlajkové lodě pro rok 2024

Trio ve složení Galaxy S24, Galaxy S24+ a S24 Ultra patří k nejočekávanějším strojům

Většina pozornosti se soustředí na nejmenší a největší model, Galaxy S24+ zůstává ve stínu

Už jen 7 dní nás dělí od oficiální premiéry řady Galaxy S24 od Samsungu. Během posledních měsíců jsme se o telefonech z desítek úniků dozvěděli prakticky vše, skoro by se dalo říci, že výrobce už nemá moc co představit. Ale očekávání zůstává obrovské…

Pro Samsung je jeho „esková“ řada zásadní. Samozřejmě, nesmíme zapomínat na skládací telefony, ty jsou ještě dražší a pravděpodobně jejich vliv v roce 2024 dále poroste. Ale řada Galaxy S24 na sebe nepochybně strhne většinu pozornosti. Zatím se zdá, že nejzákladnější model bude nic moc, nejvyšší bude naopak bomba!

Jen pro připomenutí – Galaxy S24 bude v našem regionu poháněný procesorem Exynos 2400 a ačkoliv v nejrůznějších testech výkonu se dokáže přiblížit k procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, reálný rozdíl pravděpodobně vidět bude. Alespoň v minulosti tomu tak bylo, Qualcomm zkrátka odvádí skvělou práci. Neznamená to, že by Exynos 2400 měl být špatným procesorem… Ale zřejmě nebude tím lepším!

Qualcomm zůstává volbou číslo jedna. I pro Samsung…

Pokud k tomu přidáme základní verzi s kapacitou 128 GB a pomalejším úložištěm, pak je výsledkem telefon, u kterého si Samsung může dovolit agresivní cenovku, ale neobešlo se to bez řady kompromisů. Právě procesor Qualcomm byl jedním z důvodů, pro který jsem si v loňském roce na čas pořídil Galaxy S23. A je to důvod, proč letos podobný krok nebudu opakovat, jedině že bych si ze zahraničí pořídil 256 GB verzi Galaxy S24 se Snapdragonem.

Invitation for Galaxy Unpacked January 2024 | Samsung

Galaxy S24 Ultra bude nekompromisním telefonem a na našem trhu bude mít vlastně minimum konkurentů. Speciálně pokud patříte k zákazníkům, kteří (alespoň trochu) využijí dotykové pero. Letošní model má všechny předpoklady k tomu, aby jeho úspěch zopakoval. Navíc u tohoto telefonu Samsung nemusí tlačit cenu dolů… Je to nejvyšší model a své zákazníky si najde.

A Samsung Galaxy S24+? Na ten se v článcích zapomíná a trochu neprávem. Dle posledních zpráv by tento telefon mohl rovněž spoléhat na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve většině zemí a to včetně České republiky. Pokud tomu tak bude, výrobce si připíše malé významné plus. Přesto si myslím, že v komunikaci bude tento telefon trochu opomíjen. Nebude ani kompaktní a levný, nebude ani tím nejlépe vybaveným. Právě Galaxy S24+ to za mě na trhu bude mít nakonec nejtěžší, skvěle vybavených konkurentů bude spousta. Samsung bude v následujících dnech pravděpodobně zveřejňovat další upoutávky na svém YouTube kanále, pokud se tedy na novinky těšíte, doporučuji jej sledovat. K oficiálnímu uvedení dojde už 17. ledna.

Na kterého člena řady Galaxy S24 se těšíte nejvíce?

