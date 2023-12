Základní Galaxy S24 bude o kompromisech! Samsung chybuje?

Samsung Galaxy S24 patří k nejočekávanějším telefonům roku 2024

Kompaktních a výkonných telefonů je na trhu málo a je to velká škoda

Výrobce se snaží udržet cenu nízko, u základní verze to trochu přehnal

V posledních týdnech se neustále objevují nové informace o řadě Galaxy S24, kterou Samsung představí už za několik týdnů. V letošním roce Samsung uspěl s modelem Galaxy S23 Ultra, z celé řady to byl s náskokem nejprodávanější model.

Samsung Galaxy S24 Ultra vzbuzuje ta nejvyšší očekávání. Ostatně Samsung věnuje svému klenotu náležitou péči. Mně ale nejvíce zajímá nejmenší člen rodiny Galaxy S24. Kompaktní rozměry, rozumná cena a můžeme očekávat, že při startu prodeje nabídne výrobce nějakou solidní akci. Ale…

V letošním roce jsem si tak říkajíc impulzivně zakoupil Samsung Galaxy S23. Nechystal jsem se jej aktivně používat, ale nabídka byla zajímavá a byl jsem zvědavý, jak se mi telefon bude líbit. Líbil se mi, nebudu lhát. Váhal jsem, že příští rok udělám totéž a pořídím Samsung Galaxy S24. Jakkoliv mám kolem sebe spoustu špičkových telefonů a stávající Xiaomi 13 Ultra nemám důvod měnit, mám rád novinky a líbí se mi menší telefony.

Horší procesor, pomalejší úložiště

Samsung Galaxy S24 v základní verzi ale bude o kompromisech! A za mě už jich je zkrátka až příliš mnoho… Že v našich končinách telefon bude spoléhat na procesor Exynos a nikoliv extrémně výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mě rozhodně mrzí. Nic proti Samsungu, ale Qualcomm je zkrátka lepší volbou (ostatně jak jinak vysvětlit, že Galaxy S24 Ultra se bude prodávat jen s tímto procesorem). Telefon za dvacet tisíc korun v základu nabídne pouze úložiště s kapacitou 128 GB. Chcete víc? Proč ne, ale zaplaťte!

Není to tak dlouho, co jsem se za něco podobné kritizoval společnost Apple u modelu iPhone 15 Pro, tomu 128 GB moc nesluší. Samsung v roce 2024 rovněž nabídne základní vlajkovou loď s celkem nízkou kapacitou paměti. Dobře, nevadí mi to. Vadí mi, že je to úložiště UFS 3.1 a nikoliv nejmodernější verze. Na běžném chodu telefonu se pomalejší úložiště projeví minimálně.

Nic to ale nemění na mém pocitu, že Samsung to s tlakem na nízkou cenu základní verze Galaxy S24 zkrátka přehnal. Běžnému zákazníkovi to pravděpodobně vadit nebude, díky nízké ceně základní verze bude tento telefon pravděpodobně úspěšný, ostatně prodeje nePro verze telefonů Apple iPhone potvrzují, že lidé na nižší cenu slyší. Pokud ale příští rok opět budu mít touhu vyzkoušet nejmenší vlajkovou loď od Samsungu, pak nejprve zjistím, na kolik vyjde verze s 256 GB paměti a procesorem Qualcomm…

