Řada Galaxy S24 dostává One UI 8 postavené na Androidu 16! Aktualizace se dočkala i verze FE

Samsung začal vypouštět stabilní One UI 8 založené na Androidu 16 pro řadu Galaxy S24

Aktualizace přináší vylepšené AI funkce a Now Brief konečně i pro S24 FE

Beta testeři stahují pár stovek MB, ostatní uživatelé musí počítat se 4GB balíkem

Jakub Kárník

Publikováno: 23.9.2025 18:00

Žádné komentáře

0

Týden poté, co Samsung vypustil One UI 8 pro řadu Galaxy S25, přichází řada na ohebné telefony a také loňské vlajky. Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra dostávají stabilní verzi nového systému založeného na Androidu 16. Překvapením je, že v první vlně míří aktualizace i na Galaxy S24 FE, který se dočkal některých funkcí, jež mu dosud chyběly.

Jak už to u Samsungu bývá zvykem, rollout začíná v Jižní Koreji. Přednost dostávají beta testeři, kteří systém zkoušeli v předchozích měsících, ale rychle se aktualizace dostává i k běžným uživatelům. Globální vypuštění včetně Evropy a České republiky je otázkou několika dnů, maximálně týdnů.

Samsung tentokrát vsadil na evoluci a vyladění detailů. One UI 8 přináší plynulejší animace, lepší možnosti přizpůsobení a hlavně rozšířené AI funkce. Majitelé Galaxy S24 FE se konečně dočkali funkce Now Brief. Jde o chytrý widget na zamykací obrazovce, který zobrazuje personalizované informace – od počasí přes kalendář až po doporučení na základě vašich návyků. Dosud byla tato funkce vyhrazena jen dražším modelům, teď ji Samsung zpřístupnil i pro FE variantu.

Pravda, S24 FE stále nedostává úplně všechny funkce svých dražších sourozenců. Některé pokročilé AI nástroje zůstávají exkluzivní pro S24+ a Ultra, ale jádro novinek je stejné napříč celou řadou.

Aktualizaci můžete zkontrolovat ručně v Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat. Pokud se vám ještě nezobrazuje, nebojte – Samsung postupně uvolňuje update po vlnách a do České republiky by měl dorazit v průběhu příštího týdne.

Jak se těšíte na One UI 8?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Více o autorovi

Vložit komentář

One UI 8

Samsung

Samsung Galaxy S24