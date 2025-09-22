Zkontrolujte telefon! Další dva oblíbené modely Samsung dostávají One UI 8! Hlavní stránka Zprávičky Samsung spustil finální One UI 8 pro Galaxy Z Flip 6 a Z Fold 6 Aktualizace má 600 MB pro beta testery, běžní uživatelé stáhnou 4 GB V Evropě očekáváme příchod během několika dnů až týdnů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Týden po řadě Galaxy S25 se stabilní One UI 8 založené na Androidu 16 dostává i na loňské skládačky. Galaxy Z Flip 6 a Z Fold 6 dostávají velkou aktualizaci v Jižní Koreji, což tradičně znamená, že zbytek světa si počká ještě pár dnů. Možná týdnů. Beta testerům stačí 600 MB, ostatní stáhnou gigabajty Firmware má označení F741NKSU2CYI6 pro Z Flip 6 a F956NKSU2CYI7 pro Z Fold 6. Kdo testoval betu, stáhne jen 600 MB rozdílové aktualizace. Běžní smrtelníci si musí uvolnit 4 GB místa. Now Bar a další novinky, které už známe z Galaxy S25 Hlavní tahákem One UI 8 je Now Bar – widget na zamykací obrazovce, který zobrazuje živé aktivity. Funguje podobně jako Dynamic Island na iPhonu, jen níž a bez výřezu. Můžete tam vidět časovač, navigaci, přehrávač hudby nebo sportovní výsledky. V teorii super, v praxi záleží, kolik aplikací to bude podporovat. KOUPIT FOLD7 NA ALZA.CZ Galaxy AI přináší dvě zajímavé funkce. AI Select funguje jako chytřejší verze Circle to Search – označíte objekt na obrazovce a systém navrhne relevantní akce. Audio Eraser zase odstraní nechtěné zvuky z videí – třeba vítr nebo projíždějící auta. DeX konečně dospěl, zbytek jsou kosmetické úpravy Samsung DeX dostal pořádný facelift díky Android 16 Desktop Mode. Vypadá moderněji, běží plynuleji a hlavně – konečně podporuje víc než tři okna najednou bez lagů. KOUPIT FOLD7 NA ALZA.CZ Vizuálně se změnily ikony systémových aplikací – Moje soubory, Quick Share, Internet a další dostaly zaoblenější design. Ovládání fotoaparátu má nové gesto pro rychlé nastavení – swipe dolů zobrazí panýlek s nejpoužívanějšími funkcemi. Konečně nemusíte šťourat do miniaturních ikon při focení. Kdy to dorazí do Evropy? Tipujeme příští týden Samsung tradičně vypouští updaty v Koreji jako první. Následuje USA, pak západní Evropa a nakonec zbytek světa. Při optimistické variantě bychom mohli One UI 8 vidět u nás už příští týden. Co zatím říkáte na One UI 8? Zdroj: SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář One UI 8 Samsung Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold6 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.