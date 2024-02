První aktualizace pro smartphony Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra se začala šířit v Jižní Koreji. Update s velikostí okolo 555 MB přináší únorovou bezpečnostní záplatu a dále konečně vylepšuje fotoaparáty a displeje u všech telefonů.

Samsung nikdy není v changelogu aktualizací úplně sdílný, avšak podrobnosti o změnách zveřejnil moderátor Samsungu v komunitě Samsung Community.

Mimo změn týkajících se fotoaparátů, bude vylepšen také displej, respektive jeho barevné nastavení, které budou moci uživatelé nastavit skrz nový posuvník. Pokud vám tedy připadají současné vlajky poněkud vybledlé, už brzy budete moci získat „OLED efekt“ jako tomu bylo v minulosti.

The #GalaxyS24 series' first update is rolling out now, starting in Korea! The update adds the Vividness slider as previously mentioned but also several camera-related improvements, including:

"1. Image quality has been improved by adjusting the brightness when shooting backlit… pic.twitter.com/MtxoYTZHIK

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 16, 2024