Samsung Galaxy S24 s 12 GB RAM? Bude, ale moc se neradujte!

Představení řady Samsung Galaxy S24 proběhne už za pár týdnů

Nejvíce pozornosti na sebe strhává nejvyšší model S24 Ultra

Osobně se nejvíce těším na nejmenší S24, letošní S23 byla fajn

Ačkoliv se oficiální představení řady Galaxy s24 rychle blíží, pořád ještě v některých věcech nemáme úplně jasno. O fotoaparátu v nejvyšším modelu Galaxy S24 Ultra se napsala řada článků, oba zbývající modely stojí stranou zájmu.

To je ale trochu škoda, celá řada bude pro Samsung velmi důležitá, konkurence chystá spoustu špičkových mobilních telefonů a uspět v roce 2024 nebude jednoduché. Z tohoto úhlu pohledu se nejvíce těším právě na Galaxy S24, kompaktních mobilních telefonů je na trhu málo.

Špičkových kompaktních telefonů pak je na trhu ještě méně… Letošní Galaxy S23 se mi vzhledově dost líbil, ani nabídka funkcí mě nezklamala. Co všechno nabídne Galaxy S24? Moc pozitivních zpráv se zatím neobjevilo, v našich končinách by měl telefon spoléhat na procesor Exynos, nedočkáme se ani nového hlavního senzoru u fotoaparátu, ačkoliv Samsung z něj pravděpodobně dokáže u novinek vymáčknout více. Co by potěšilo? Více operační paměti! Samsung Galaxy S24 by měl být k dispozici ve variantě s 12 GB operační paměti, což je skvělá zpráva.

Ta špatná bohužel následuje – pokud Samsung skutečně uvede základní S24 s touto kapacitou RAM, pak se tak stane pouze ve vybraných zemích. A bohužel existuje jen zanedbatelná šance, že by se mezi nimi měla objevit Česká republika. Osobně bych si tipnul, že 12 GB operační paměti se objeví ve stejných zemích, kde Samsung vsadí na procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dost možná tak kromě procesoru budeme mít další důvod proč si Galaxy S24 objednat ze zahraničí…

