Společnost Samsung už před několika dny oznámila datum premiéry nové řady vlajkových telefonů z řady Galaxy S23 a nyní nás láká na první funkci. Tou bude disponovat pouze nejdražší model Ultra, který se s téměř 100% jistotou dočká fotoaparátu s rozlišením 200 Mpx.

Na svůj oficiální YouTube kanál umístila společnost video, ve kterém můžeme vidět Měsíc. Následně se objeví trojice snímačů telefonu Galaxy S23 Ultra a vše zakončuje slogan “Epic nights are coming”, což sice neříká nic konkrétního, ale díky předešlému úniku tušíme, co tím vším Samsung myslí. Pokud pravidelně sledujete náš web, jistě jste zaznamenali masivní únik informací, který odhalil telefony s dvoutýdenním předstihem. Je v něm totiž uvedena většina podstatných informací a to včetně funkce Space Zoom 100x v případě Ultra modelu.

Galaxy Unpacked 2023: Something epic’s on the rise | Samsung

Je tedy dost možné, že má pro nás jihokorejská firma připravený speciální noční režim, který umožní detailní vyfocení právě třeba Měsíce, ale samozřejmě také jiných objektů na obloze. To ostatně uměla dobře už Galaxy S22 Ultra, takže jsme sami zvědaví, kam Samsung noční focení posune. Na všechna videa spojená s Galaxy S23 Ultra se můžete mrknout na oficiálním YouTube kanálu.

Zdroj: YouTube Samsung