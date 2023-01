Nejlevnější Galaxy S23 má prý pomalejší paměť než sourozenci

Už jen pár desítek hodin nás dělí od chvíle, kdy společnost Samsung oficiálně představí nové vlajkové telefony řady Galaxy S23. Uniknout už skoro nemá co, ale přece jen se ještě objevují zajímavé informace o malých technických detailech. Jednou z nich je tvrzení, že základní model Samsung Galaxy S23 ve variantě se 128GB úložištěm bude mít doslova pomalejší paměť než ostatní telefony z nové série.

Zatímco modely Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra a také Galaxy S23 s 256GB úložištěm mají mít paměťové moduly splňující standard UFS 4.0, nejlevnější telefon z celé řady v sobě bude mít jen UFS 3.1 paměť. Důvod k tětmto domněnkám je logický. Samsung totiž paměti s touto kapacitou se standardem UFS 4.0 ani nevyrábí. V nabídce je má například společnost Kioxia, ale ty využity nebudou.

It is understandable that the 128GB of the S23 uses UFS 3.1. There are indications that Samsung does not seem to produce the 128GB version of the UFS 4.0 chip. It is currently known that only Kioxia has produced the 128GB UFS4.0, but through the 128GB UFS4 chip of the Xiaomi 13

— Ice universe (@UniverseIce) January 28, 2023