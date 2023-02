Na dnešní konferenci v San Franciscu Samsung konečně představil řadu Galaxy S23. Ta zahrnuje podle očekávání tři modely – Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra. Všechny telefony se dočkaly několika změn, přičemž ty největší se týkají designu, fotoaparátů a použitého čipsetu. Samsung se rovněž pochlubil, že při výrobě využil nejvíce recyklovaných materiálů z celé historie řady Galaxy.

Řada Galaxy S23 oficiálně představena

Hned na první pohled si můžete všimnout poměrně zásadní změny designu u modelů Galaxy S23 a Galaxy S23 Plus. Na zadní straně se totiž nenachází ikonický kovový modul fotoaparátů, namísto toho jsou čočky zapuštěné přímo do těla. Jihokorejský gigant tímto krokem naznačil, že bude designově všechny řady spojovat a tělo se bude lišit hlavně použitými materiály a odolností. V případě vlajkových lodí můžeme samozřejmě počítat s IP68.

Hlavní rozdíl mezi základní Galaxy S23 a Plus verzí spočívá samozřejmě ve velikosti. Kromě displeje je větší také baterie (3900 vs. 4700 mAh), rychlost nabíjení (25 vs. 45W) a za zmínku stojí také pomalejší UFS 3.1 úložiště v případě 128GB varianty základní Galaxy S23. U ostatních modelů dostanete vždy rychlejší UFS 4.0.

Podle očekávání nalezneme ve všech telefonech řady Galaxy S23 čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který nabízí o něco vyšší takty, než standardní verze. Oproti Exynosu 2200, který tikal v loňské řadě Galaxy S22 bychom se měli dočkat dramatického nárůstu výkonu. Dopomáhat mu může 8/12 GB RAM typu LPDDR5.

V čem se liší Samsung Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra?

Model Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Datum vydání únor 2023 únor 2023 únor 2023 Verze Androidu Android 13 / One UI 5.1 Android 13 / One UI 5.1 Android 13 / One UI 5.1 Displej 6,1″ Dynamic AMOLED 2X

rozlišení 2340 x 1080 pixelů

obnovovací frekvence 48 – 120 Hz

ochrané sklo Gorilla Glass Victus 2 6,6″ Dynamic AMOLED 2X

rozlišení 2340 x 1080 pixelů

obnovovací frekvence 48 – 120 Hz

ochrané sklo Gorilla Glass Victus 2 6,8″ Dynamic AMOLED 2X

rozlišení 3088 x 1440 pixelů

obnovovací frekvence 1 – 120 Hz

ochrané sklo Gorilla Glass Victus 2 Čipset a úložiště Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, UFS 3.1 (128 GB), UFS 4.0 (všechny ostatní varianty) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, UFS 4.0 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, UFS 4.0 Rozměry 146.3 x 70.9 x 7.6 mm 157.8 x 76.2 x 7.6 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Váha 167 gramů 195 gramů 233 gramů Fotoaparáty 50MPx širokoúhlý f/1,8, 23 mm, PDAF, OIS

12MPx ultraširokoúhlý f/2,2

10MPx teleobjektiv f/2,4, 3x optický zoom 50MPx širokoúhlý f/1,8, 23 mm, PDAF, OIS

12MPx ultraširokoúhlý f/2,2

10MPx teleobjektiv f/2,4, 3x optický zoom 200MPx širokoúhlý f/1,7, 23 mm, PDAF, OIS, LASER AF

12MPx ultraširokoúhlý f/2,2

10MPx teleobjektiv f/2,4, 3x optický zoom

10Mpx periskop, f/4,0,10x optický zoom Baterie baterie s kapacitou 3 900 mAh, 25W drátové, 10W bezdrátové nabíjení baterie s kapacitou 4 700 mAh, 45W drátové, 10W bezdrátové nabíjení baterie s kapacitou 5 000 mAh, 45W drátové, 10W bezdrátové nabíjení IP68 certifikace Ano Ano Ano Hodnocení (dle dostupných informací) 90 / 100 % 90 / 100 % 95 / 100 % Další informace Novinky o zařízení Novinky o zařízení Novinky o zařízení

Pro nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nejen velký displej, ale také pero S Pen či tu nejlepší možnou kvalitu fotek a videí je zde Samsung Galaxy S23 Ultra. Ten se po designové stránce od loňského modelu téměř vůbec neliší a největší změny se dočkal hlavní fotoaparát.

Český e-shop neuhlídal ceny řady Galaxy S23. Tak co vy na ně? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jedná se o 200Mpx snímač ISOCELL HP3, na který jsme osobně velmi zvědaví v praxi. Nechybí mu samozřejmě PDAF a optická stabilizace a zvládne natáčet 8K video konečně při 30 snímcích za sekundu. Když už je řeč o videu, nově lze natáčet portrétní video ve 4K rozlišení, což předchozí generace uměla pouze ve Full HD.

Z výroby disponuje řada Galaxy S23 operačním systémem Android 13 s nadstavbou One UI 5.1 a opět má přislíbené čtyři roky hlavních aktualizací. Dostanete na něj tedy i Android 17 a Samsung opět ukazuje, jak má vypadat příkladná podpora vlajkových lodí.

České ceny řady Samsung Galaxy S23:

Samsung Galaxy S23 8/128 GB – 23 490 Kč

Samsung Galaxy S23 8/256 GB – 24 990 Kč

Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB – 29 990 Kč

Samsung Galaxy S23+ 8/512 GB – 32 990 Kč

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB – 34 990 Kč

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB – 39 490 Kč

Výkupní bonus řady Samsung Galaxy S23 v ČR

Výkupní bonusy jsou ve srovnání s řadou Galaxy S22 o něco chudší. Na nejvyšší model Galaxy S23 Ultra získáte slevu 3 000 Kč, pokud přidáte nějaké zařízení na protiúčet. Minulý rok jste přitom mohli získat až 5 000 Kč. Jedním dechem je ale potřeba dodat, že při nákupu varianty Galaxy S23 Ultra s nejmenším úložištěm získáte rovnou dvojnásobek. Za 512GB variantu tedy zaplatíte 34 990 Kč, namísto 39 490 Kč. Stejná situace platí v případě S23 a S23+, kdy jste schopni dostat za cenu nejmenšího úložiště dvojnásobek.

Co říkáte na nové telefony od Samsungu?

Zdroj: tisková zpráva, Samsung