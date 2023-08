Unikly další informace telefonu Samsung Galaxy S23 FE

Telefon nabídne skvělý displej, kombinaci tří fotoaparátů a rychlé nabíjení

Vydání se očekává v září

Samsung připravuje vydání očekávaného telefonu – Galaxy S23 FE. Společnost zatím žádné oficiální tvrzení nevydala, nicméně známý leaker Yogesh Brar zveřejnil další uniklé specifikace zařízení.

Nový telefon bude mít 6,4palcový Dynamic AMOLED displej s rozlišením FHD+ a obnovovací frekvenci až 120 Hz. Novinka bude poháněna čipem Snapdragon 8 Gen 1 nebo Exynos 2200 (pravděpodobně bude uveden pro evropský trh).

Co se týče fotoaparátů, tak v hlavní roli bude kamera s rozlišením 50 MPx s optickou stabilizací obrazu. Další dva snímače budou s rozlišením 8 MPx (ultraširokoúhlý) a 12 MPx (teleobjektiv). Přední kamera by měla disponovat čočkou s rozlišením 10 MPx.

O výdrž se bude starat baterie o kapacitě 4 500 mAh s podporou rychlého 25W nabíjení. Očekává se také možnost bezdrátového nabíjení.

Jako operační systém bude sloužit Android 13 s uživatelským rozhraním One UI 5.1. A co určitě potěší je, že zařízení bude podporováno aktualizacemi po dobu pěti let. Leaker také zmiňuje stupeň krytí (IP), který udává odolnost vůči prachu či vodě. Nicméně zatím nevíme, jaký stupeň krytí tento telefon bude mít.

Pokud by se potvrdily uniklé informace, tak se datum vydání očekává během měsíce září. Informace o ceně se zatím neobjevily, ale můžeme očekávat cenu podobnou jako u minulých modelů Galaxy S20 FE a Galaxy S21 FE, kdy cena začínala na 699 dolarech (asi 15 600 Kč bez daně).

Jaké vylepšení oceníte nejvíce u této řady?

Zdroj: AndroidAuthority.com, Gagadget.com